Colin Farrell nel fantascientifico After Yang del coreano Kogonada

L'ultima volta che abbiamo visto Colin Farrell è stato in Widows e lo vedremo prossimamente in Dumbo e nella miniserie tv The North Water. L'attore irlandese è maturato molto nel corso degli anni e vederlo recitare è sempre un piacere, anche se non tutti i suoi progetti hanno successo o riescono bene.

È stato da poco annunciato un nuovo progetto che lo vedrà protagonista, e si tratta del secondo film del regista coreano, ma trapiantato negli Stati Uniti, Kogonada, che ha debuttato con l'apprezzato Columbus, interpretato da John Cho.

Si tratta di un film di fantascienza intitolato After Yang, tratto da un racconto di Alexander Weinstein intitolato "Saying Goodbye to Yang", che racconta di un padre e una figlia che tentano di salvare la vita di un membro della loro famiglia robotica. Che, detto così, suona piuttosto curioso.

Aspettiamoci dunque di vedere prossimamente Colin Farrell alle prese con un altro bizzarro progetto, che dimostra un lodevole tentativo di affrontare nuovi generi e lavorare con autori emergenti.