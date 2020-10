Colin Farrell è Pinguino in The Batman: spuntano nuove foto dal set

News Cinema

Un account dedicato a Colin Farrell pubblica nuove foto dell'attore nei panni del Pinguino sul set di The Batman di Matt Reeves.

Colin Farrell è un attore amatissimo e tra i molti account a lui dedicati, su Twitter, ce n'è uno che si chiama Colin Farrell Updates e che pubblica appunto tutte le novità dedicate al bravo attore irlandese. Al momento il buon Colin è impegnato sul set inglese di The Batman di Matt Reeves, le cui riprese continuano, pur in questa preoccupante situazione sanitaria.

Nel trailer del film abbiamo avuto una breve visione di Farrell sotto il trucco di Oswald Cobblepot, meglio conosciuto come il Pinguino. Ora, grazie alle foto dal set pubblicate dall'account Twitter di cui sopra, abbiamo occasione di osservarlo meglio e troviamo davvero difficile riconoscerlo. Certo i maghi del make-up hanno fatto davvero un gran lavoro.

Un motivo in più per aspettare in gloria The Batman, la cui uscita è stata di recente spostata, ohibò, al 4 marzo 2022.

New pics! 🐧 ☂️

Colin Farrell pictured outside St. George's Hall, during filming of The Batman movie.

Oct. 12, 2020#ColinFarrell #TheBatman #ThePenguin pic.twitter.com/ZtaxEYjOZ4 — 𝘾𝙤𝙡𝙞𝙣 𝙁𝙖𝙧𝙧𝙚𝙡𝙡 𝙐𝙥𝙙𝙖𝙩𝙚𝙨 (@CFarrellUpdates) October 12, 2020

Leggi anche The Batman: tutto quello che sappiamo sul film con Robert Pattinson nel costume del Cavaliere Oscuro