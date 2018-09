Colin Farrell e Common raggiungono Jessica Chastain in Eve

Tra i colleghi di set del suo nuovo film, Jessica Chastain troverà Colin Farrell e l'attore e rapper Common (nome d'arte di Lonnie Rashid Lynn) i quali lei stessa ha scelto in quanto produttrice. Il film in questione è un action movie intitolato Eve, scritto dall'australiano Matthew Newton che avrebbe dovuto dirigerlo, ma a causa di alcune vicende di molestie sessuali legate al suo passato è stato estromesso dal progetto restando, per il momento, accreditato come sceneggiatore. Il film è stato affidato al regista Tate Taylor che aveva già diretto Jessica Chastain in The Help. Le poche informazioni sul progetto offrono comunque una cornice per inquadrare la storia. Chastain interpreterà un'assassina, Farrell sarà l'ufficiale delle forze speciali che la ingaggia mentre Common sarà il suo ex fidanzato. Le riprese inizieranno alla fine del mese a Boston.