Colin Farrell e Brendan Gleeson di nuovo con Martin McDonagh per The Banshees of Inisherin

Colin Farrell e Brendan Gleeson protagonisti di The Banshees of Inisherin, quarto film del regista di Tre manifesti a Ebbing, Missouri, che l'aveva diretto nel suo fortunato esordio, In Bruges.

Nel 2008 col suo bellissimo gangster movie In Bruges - La coscienza dell'assassino, interpretato da Colin Farrell, Brendan Gleeson e Ralph Fiennes, l'esordiente regista irlandese Martin McDonagh veniva candidato all'Oscar per la miglior sceneggiatura. Dopo 7 psicopatici, con Tre manifesti a Ebbing, Missouri, nel 2018 faceva incetta di candidature, facendo vincere la statuetta a Frances McDormand e Sam Rockwell. Adesso si sta preparando a dirigere un nuovo film in patria, The Banshees of Inisherin, per cui ha di nuovo ingaggiato Colin Farrell e Brendan Gleeson, la splendida coppia del suo fortunato debutto.

Le riprese inizieranno ad agosto su un'isola remota vicino a Galway, in Irlanda. Farrell e Gleeson interpreteranno due amici di vecchia data tra cui nasce un conflitto quando uno dei due, all'improvviso, decide di rompere questa amicizia. Non sappiamo altro sulla trama se non che The Banshees of Inisherin arriverà al cinema nel 2022. E noi non vediamo l'ora di vederlo.