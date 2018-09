Colette: nuovo trailer per il biopic con Keira Knightley sulla grande scrittrice anticonformista francese

Nuovo trailer per il biopic Colette, presentato qualche giorno fa a Toronto e veicolo su misura per la regina del corsetto e del cinema in costume, Keira Knightley. È la storia della celeberrima scrittrice francese diretta da Wash Westmoreland, già regista del drammone Still Alice. Nel cast anche Dominic West, Fiona Shaw e Eleanor Tomlinson.

Sidonie-Gabrielle Colette è nota al grande pubblico soprattutto per aver scritto nel 1944 Gigi, poi diventato un musical nel 1958 con Leslie Caron, vincitore dell’Oscar per il miglior film. Qualche anno fa Stephen Frears aveva adattato il suo Chéri (1920) con Michelle Pfeiffer come protagonista. La sceneggiatura di Colette è stata scritta da Westmoreland insieme al suo partner Richard Glatzer, con cui aveva già scritto Still Alice, e Rebecca Lenkiewicz. Ma vediamo insieme la sinossi del film.

Dopo aver sposato uno scrittore parigino di successo noto comunemente solo come ‘Willy’ (Dominic West), Colette si sposta dalla Francia rurale in cui ha trascorso gli anni dell’infanzia nel ricco scenario intellettuale e artistico di Parigi. Willy convince presto Colette a scrivere come ghostwriter per lui, cominciando da un romanzo semi autobiografico su una ragazza di campagna in gamba e sfrontata di nome Claudine, che diventa un bestseller. Il successo rende la coppia la sensazione della metropoli e le loro avventure ispireranno nuovi romanzi con protagonista Claudine. La modernità della lotta di Colette, al centro del film della Westmoreland, risiede nella sua lotta per la proprietà intellettuale dei suoi romanzi andando contro le abitudini di un mondo maschilista all’estremo e dai confini sociali molto ristretti.