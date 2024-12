Coldplay: Dick Van Dyke, 99 anni, balla canta e con Chris Martin nell'emozionante videoclip All my Love [VIDEO]

News Cinema

Il 13 dicembre compirà 99 anni, ma è instancabile e pieno d'energia. Dick van Dyke, leggendario 'spazzacamino' di Mary Poppins, ha festeggiato l'imminente traguardo partecipando al nuovo videoclip dei Coldplay. Ecco l'emozionante All My Love.

Alla soglia dei 99 anni, Dick Van Dyke continua a sorprendere ed emozionare il pubblico di tutto il mondo. L'attore, che spegnerà le numerose candeline il prossimo 13 dicembre, è il protagonista della versione estesa director's cut di All My Love, nuovo video musicale dei Coldplay. All My Love è un vero e proprio cortometraggio, nonché un toccante tributo al mitico spazzacamino di Mary Poppins e alla sua luminosa e longeva carriera. Durante il video, mentre Chris Martin canta e suona il pianoforte, Van Dyke si cimenta a piedi nudi in nostalgici passi di danza.

Il video è stato girato a ottobre, nella casa dell'attore a Malibu, e vede la star condividere profonde riflessioni sulla vita, l'invecchiamento e l'amore. Il tutto con un piccolo aiuto da parte della moglie Arlene Silver, dei suoi figli e nipoti e del già citato Chris Martin. Il cortometraggio dura sette minuti ed è diretto da Spike Jonze e Mary Wigmore. Tutto inizia con Van Dyke che cammina verso il suo cortile, dove Martin è seduto al pianoforte ad aspettarlo.

L'artista comincia a cantare mentre scorrono foto dell'attore e ricordi della sua carriera, tra cui Mary Poppins, Chitty Chitty Bang Bang e The Dick Van Dyke Show .

Sono perfettamente consapevole che potrei andarmene da un giorno all'altro. Ma non so perché, non mi preoccupa. Non ne ho paura. Ho quella sensazione, totalmente contraria a qualsiasi cosa intellettuale, che starò bene. Penso di essere una di quelle persone fortunate che hanno potuto fare per vivere quello che avrei fatto comunque. Ho potuto fare quello che faccio, giocare e comportarmi in modo sciocco.

A un certo punto, Dick Van Dyke e Chris Martin cantano insieme, con il primo che scherza dicendo di essere "quasi intonato"! Poi, confessa al cantante che il suo verso preferito della canzone è: "Until I die, let me hold you if you cry" (Finché non muoio, lascia che ti abbracci se piangi). Alla fine del video, gli viene chiesto di nominare un argomento qualsiasi, che Martin dovrà usare per una canzone. La star sceglie la vecchiaia, e la voce di Fix You inizia a suonare e cantare a braccio.

Van Dyke e Martin sono amici di lunga data. Il 5 dicembre hanno partecipato insieme al Jimmy Kimmel Live! proprio per raccontare la realizzazione del videoclip. Esiste anche una versione più breve di All My Love, che verrà pubblicata il 13 dicembre, in occasione del compleanno del divo. Inoltre, il 12 dicembre, i Coldplay si esibiranno per la prima volta ai Billboard Music Awards. L'iconica band è attualmente impegnata nel Music of the Spheres World Tour, partito nel 2022 e diventato il tour più seguito di sempre di un gruppo, con oltre 12 milioni di biglietti venduti.

All My Love è il terzo e ultimo singolo estratto da Moon Music, l'album più recente della band. Tra gli autori del brano, figuta anche Moses Martin, figlio 18enne di Chris.