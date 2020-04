Cold Storage: il romanzo horror di David Koepp diventerà un film

News Cinema

Il grande sceneggiatore si occuperà ovviamente dell'adattamento.

La Paramount Pictures trasformerà in un lungometraggio il romanzo horror Cold Storage, scritto da quello che è probabilmente lo sceneggiatore più famoso dei nostri tempi, David Koepp. A dirigere il progetto sarà Jonny Campbell, il quale ha recentemente realizzato la miniserie Dracula firmata da BBC in collaborazione con Netflix. Sarà lo stesso Koepp a scrivere l’adattamento cinematografico del suo libro.

Al centro della storia di Cold Storage c’è Roberto Diaz, inviato dal Pentangono a investigare su un possibile attacco biochimico. Una volta arrivato sul luogo l’agente però scopre di aver a che fare con un organismo mutante capace di distruggere l’umanità intera. Dopo essere stato contenuto decenni indietro e nascosto nelle profondità di una base militare, l’organismo è riuscito a liberarsi e ha molta fame…

Nel corso degli anni David Koepp ha scritto alcuni tra i più importanti blockbuster contemporanei come lo Spider-Man di Sam Raimi, il primo Mission: Impossible di Brian De Palma, Panic Room di David Fincher. Ha collaborato con Steven Spielberg sceneggiando Jurassic Park, La guerra dei mondi e Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo. Volendo scegliere però il miglior script di David Koepp opteremmo però per quello che al tempo si rivelò un modesto successo commerciale ma col passare degli anni è diventato un cult assoluto e senza dubbio uno dei migliori film degli anni ’90: stiamo parlando di Carlito’s Way, diretto nel 1993 sempre da De Palma. Protagonista un Al Pacino in una delle migliori interpretazioni della carriera. Come regista Koepp ha diretto un horror notevole quale Echi Mortali con Kevin Bacon, tratto dal romanzo Io sono Helen Driscoll di Richard Matheson.