Cold Case Hammarskjöld: guarda il trailer del documentario che lavora su un altro caso Mattei

In Italia sappiamo tutti benissimo della morte di Enrico Mattei, dell'aereo che precipitò il 27 ottobre 1962, dell'incidente che per tantissimi non è stato un incidente, tanto che dieci anni dopo Francesco Rosi girerà con Gian Maria Volonté il celebre Il caso Mattei.

Molti di meno sanno o si ricordano che un anno prima della morte di Mattei, nel 1961, un'altra figura di spicco morì in un incidente aereo: l'allora Segretario Generale delle Nazioni Unite, lo svedese Dag Hammarskjöld, il cui aereo precipitò misteriosamente in Africa nel corso di una missione di pace che lo vedeva coinvolto.

L'investigazione sull'incidente non portò mai ad alcun risultato ufficiale, ma da subito furono in molti a pensare che, anche in quel caso, l'incidente non fu tale.

E allora ecco che a distanza di quasi sessant'anni è il giornalista e documentarista danese Mads Brügger a riportare d'attualità il caso Hammarskjöld e a proporre una nuova verità su quei fatti. E lo fa con un documentario che è stato presentato in prima mondiale al Sundance e che debutterà a breve nelle sale americane grazie alla distribuzione di una società importante come Magnolina Pictures.

Il film si chiama Cold Case Hammarskjöld, vede Brügger protagonista in prima persona nel film e delle indagini che racconta, e sostiene la tesi che l'incidente che uccise il politico svedese non fa affatto un incidente, e che dietro la morte del Segretario Generale dell'ONU ci sia un complotto internazionale: Hammarskjöld era infatti un acceso sostenitore dell'indipendenza del Congo, e avversava invece la secessione della provincia di Katanga, che era sostenuta invece da grandi compagnie minerarie europee per ragioni di profitto.

Ecco il trailer di Cold Case Hammarskjöld: