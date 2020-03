Colazione da Tiffany: il film da vedere e commentare insieme venerdì 27 marzo con SimulWatch

News Cinema

Uno dei più grandi e amati classici della storia del cinema, feel good movie per eccellenza. Appuntamento su SimulWatch venerdì 27 marzo alle ore 15.

La visione condivisa di venerdì 27 marzo organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di uno dei classici più popolari e amati della storia del cinema, una commedia romantica esilarante e struggente che è un feel good movie per eccellenza. Oggi, tutti insieme, andiamo a fare Colazione da Tiffany.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Colazione da Tiffany e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per venerdì 27 marzo alle ore 15.

Audrey Hepburn, la sua sigaretta mollemente appoggiata tra le labbra, i tubini neri e la mascherina da notte, George Peppard che fa lo scrittore, il gatto di nome Gatto, il vicino irascibile di Mickey Rooney, la melodia di "Moon River", le passeggiate per New York e - ovviamente - le vetrine di Tiffany. Per tacere del romanzo di Truman Capote che ha ispirato tutto questo. Blake Edwards alla regia, colonna sonora di Henry Mancini. Colazione da Tiffany è film immortale, uno di quelli che ci si stanca mai ma proprio mai a rivedere, per perdersi nel suo umorismo, nelle sue malinconie, nel suo romanticismo senza tempo.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.