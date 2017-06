Codice Criminale: Michael Fassbender e Brendan Gleeson in una clip italiana in esclusiva

Arriverà nei cinema italiani mercoledì 28 giugno Codice Criminale, il film di Adam Smith con protagonisti Michael Fassbender e Brendan Gleeson. I due sono padre e figlio, vivono come dei nomadi nella campagne inglese e, da generazioni, si dedicano al crimine.





Ma qualcosa sta per cambiare nella famiglia Cutler. Chad (Michael Fassbender), figlio del capobanda Colby (Brendan Gleeson), comincia a essere stufo di un vita in perenne fuga dalla polizia e di un'esistenza che vuole assolutamente evitare a sua moglie e ai suoi figli.

Lo scontro con il padre, che da sempre gli ha insegnato a non piegarsi a nessuna legge e autorità, è inevitabile. Uno scontro nascente che s'intuisce bene in questa nuova clip in italiano che vi mostriamo in anteprima esclusiva: