Codice 999: 10 curiosità sul film poliziesco con un grande cast

News Cinema

Uscito al cinema nel 2016, il crime thriller Codice 999 ha avuto poca fortuna al box office, anche se alcuni critici lo ritengono un grande film. Queste alcune curiosità legate alla produzione.

Una banda di poliziotti corrotti, dopo una rapina in banca finita con una frenetica sparatoria in autostrada, è costretta da una spietata boss della mafia russo-israeliana, a tentare un'ultima e impossibile rapina. Nel film Codice 999, del regista australiano John Hillcoat, la sola speranza che la banda ha di portare a termine il colpo è quella di distrarre tutte le forze dell'ordine organizzando l'assassinio di un agente di polizia. Questo film poliziesco del può vantare un cast di nomi noti e dal riconosciuto talento: Casey Affleck, Chiwetel Ejiofor, Kate Winslet, Woody Harrelson, Gal Gadot, Norman Reedus, Anthony Mackie e Aaron Paul. Uscito nel 2016, Codice 999 non ha incontrato il gusto del pubblico nonostante molti critici l'abbiano reputato un ottimo thriller che a tratti ricordava il celebrato Heat di Michael Mann.

Codice 999: 10 curisiosità sul film thriller con i poliziotti corrotti

Le riprese del film si sono svolte tra il maggio e l'agosto del 2014 in Georgia, principalmente nella città di Atlanta Nel ruolo di Casey Affleck erano stati ingaggiati prima Shia Labeouf poi Charlie Hunnam, ma entrambi hanno dovuto rinunciare per conflitto di impegni Michael B. Jordan ha rinunciato al suo ruolo per fare I Fantastici 4 ed è stato sostituito da Anthony Mackie. Kate Winslet ha invece sostituito Cate Blachett, anche lei uscita dal progetto per conflitto di impegni Christoph Waltz era stato contattato per un ruolo, ma la trattativa non è andata in porto Anche gli attori Chris Pine e Jeff Bridges erano stati contattati nei prime fasi dell'avvio del progetto La sceneggiatura scritta da Matt Cook è entrata nella lista del 2010 dei migliori script ancora non prodotti L'alternanza di tutti questi attori è stata causata della lunga gestazione del film prima di arrivare alle riprese Il titolo si riferisce al codice 999 che nel gergo interno della polizia indica un agente colpito in azione Nei diversi poster promozionali del film, comparivano diverse frasi di lancio:

Il codice della strada non è mai bianco e nero

Una rapina mortale ha bisogno di un distrazione omicida

Non credere mai a ciò che ti viene detto

Non mollare mai una battaglia

Non mostrare mai pietà ai tuoi nemici

Non dimenticare mai da che parte stai

Non abbassare mai la guardia

Non voltare mai le spalle alla tua famiglia

Non rinnegare mai il codice d'onore

Un codide per vivere, un codice per morire

Non mostrare mai pietà ai tuoi nemici