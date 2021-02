CODA, il film che ha trionfato al Sundance Film Festival

News Cinema

CODA ha vinto il premio principale del Sundance Film Festival 2021, il Grand Prix. Non solo, è il film di cui tutti parlano in questi giorni, per la cifra record (per il festival) con cui sono stati acquistati i diritti per la distribuzione americana: 25 milioni di dollari, dalla sempre più aggressiva piattaforma streaming Apple TV+. Il film ha poi portato a casa anche il premio del pubblico, con la regista Sian Heder che ottenuto il riconoscimento per la miglior regia. CODA è il remake del successo francese del 2014, La famiglia Belier.

“Spero che questi risultati facciano capire come la gente voglia vedere questo genere di storie”, ha detto la Heder, riferendosi a un film che racconta di una ragazza udente figlia di genitori non udenti, da cui il CODA del titolo, child of deaf adults. “Spero che questo porti alla realizzazione di un maggior numero di storie che ruotino intorno a personaggi non udenti o con disabilità”.

La cerimonia di premiazione del Sundance di questo’anno non si è svolta a Park City, nello Utah, ma online, su YouTube, con Patton Oswalt a condurre da casa sua, a new York. Fra gli altri premiati, Summer of Soul di Ahmir "Questlove" Thompson, che ha vinto come documentario con il suo apprezzato racconto per immagini dell’Harlem Cultural Festival del 1969, da alcuni definito come la Woodstock Black.