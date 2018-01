Coco vince al boxoffice di fine anno, ma Jumanji scalza tutti a Capodanno

Ai numeri Coco, appena uscito nelle nostre sale, ha vinto la sfida del lungo weekend di San Silvestro al boxoffice italiano: calcolando anche Capodanno, è partito al primo posto con un incasso totale di 3.962.000. Nonostante questo, è stato scalzato il 1° gennaio dall'arrivo in sala del reboot-sequel-remake Jumanji - Benvenuto nella giungla, che in un solo giorno ha portato a casa 1.230.000 euro e potrebbe dargli serio filo da torcere in questa settimana.

Sempre calcolando cumulativamente gli incassi del weekend comprendendo San Silvestro e Capodanno, al secondo posto troviamo la commedia Come un gatto in tangenziale con Paola Cortellesi e Antonio Albanese: vanta già 3.035.000 euro, una buona partenza e almeno fino a San Silvestro una media per sala di 4.580 euro.

In terza posizione c'è ancora il drammatico Wonder con Julia Roberts e Owen Wilson: forte del successo anche del bestseller, ha registrato altri 2.788.000 euro, per un complessivo incasso finora di 5.980.000.

Quarto posto per un'altra new entry di fine anno, il thriller Napoli velata di Ferzan Ozpetek,con Giovanna Mezzogiorno e Alessandro Borghi: il suo esordio è da 2.220.000 euro.

Chiudiamo con un bilancio provvisorio per Star Wars Gli ultimi Jedi, ormai calante, ma ancora in grado di rastrellare 1.788.000, su un risultato italiano di 13.570.000: effettuando una semplice proiezione sugli incassi del primo giorno, ipotizzammo che Episodio VIII si sarebbe assestato sui 15 milioni, e sembra che possa in effetti essere così.