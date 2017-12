Coco trionfa alle nomination degli Annie Awards

Sono state comunicate le usuali nomination agli Annie Awards del 2017, gli Oscar dell'animazione, che saranno consegnati il 3 febbraio 2018. Dominano le nomination come miglior film animato ad alto budget la Pixar e la DreamWorks Animation, ma rimangono fuori la Warner con Lego Batman - Il Film e la Blue Sky / Fox con Ferdinand (comunque ricordati in categorie come regia o production design).

Difficilmente accettabile quest'esclusione, se consideriamo che nelle cinque nomination per il miglior film ad alto budget avremmo a nostro personalissimo parere allontanato Cattivissimo Me 3 e Cars 3, facendo posto ai due film citati. Le altre nomination sono andate a Coco (che ne ha collezionate ben 13!), Capitan Mutanda - Il film e Baby Boss.

Proseguendo oltre le solite categorie, indagando nei premi minori, si scoprono o riscoprono opere meritevoli, come per esempio l'originale Loving Vincent dedicato a Van Gogh tra i migliori film animati indipendenti, oppure ancora Dear Basketball, cortometraggio animato a mano libera da un ex-veterano del rinascimento Disney, Glen Keane.

Ci si può accorgere del delicato lavoro dello studio newyorkese Hornet sulla pubblicità Biscotti - Una storia buona, per una ditta nostrana, nominata tra i migliori spot.

Si può, una volta di più, riconoscere l'importanza dello spaventoso lavoro filologico svolto dallo StudioMDHR sul videogame Cuphead, animato a mano libera sullo stile della satura e delirante animazione dei fratelli Fleischer negli anni Trenta.