Coco, il nuovo film d'animazione della Disney-Pixar ha il suo primo trailer!

Coco, nuova fatica animata della Pixar / Disney, ha un primo trailer lungo ufficiale. Il lungometraggio, ispirato al Giorno dei Morti messicano, uscirà negli States a novembre (da noi non ha ancora una data di distribuzione). Non è il prossimo film Pixar, perché ricordiamo che prima vedremo Cars 3, al cinema dal 14 settembre.

Coco è la storia del piccolo Miguel, appassionato di musica, che pratica di nascosto perché la sua famiglia l'ha messa al bando da generazioni. Fan del cantante-attore Ernesto de la Cruz, ne trafuga un giorno la chitarra magica, che lo proietta in un variopinto e colorato Mondo dei Morti: lo attraverserà in compagnia dello spiritoso Hector, per scoprire il mistero che si cela dietro alla sua famiglia.