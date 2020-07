Cocaina spedita al boss di John Wick 2, la Guardia di Finanza coglie la citazione e arresta lo spacciatore

News Cinema

Arrivato all'aeroporto di Malpensa, un pacco ha insospettito la Guardia di Finanza perché era inviato a Santino D'Antonio, il personaggio di Riccardo Scamarcio in John Wick 2.

La Guardia di Finanza di Varese è stata insospettita da un pacco arrivato dalla colombia all'Aeroposto di Malpensa. Si trattava di un pacco di 2kg contentente una pregiata qualità di caffè, ma il destinatario era un certo Santino D'Antonio. Qualcuno delle forze dell'ordine ricordava quel nome, l'aveva già sentito nel film John Wick 2 perché è il nome del boss mafioso interpretato da Riccardo Scamarcio che dà del filo da torcere a Keanu Reeves.

Come si vede nel video in basso, il pacco conteneva 1,5 kg di cocaina pura abilmente inserita in ogni singolo chicco di caffè precedentemente svuotato. Circa 500 chicchi erano stati riempiti in Colombia e mescolati a chicchi reali. La Guardia di Finanza ha lasciato proseguire il viaggio del pacco, giunto in una tabaccheria di Firenze e qui ritirato da un uomo sui 50 anni. L'uomo è stato arrestato appena uscito dal negozio con il pacco in mano.

Alla prima occhiata sull'indirizzo del pacco, le fiamme gialle si saranno chieste se fosse un caso di omonimia o se davvero qualcuno poteva essere così stupido da scegliere la citazione cinematografica meno appropriata per un pacco così delicato. In ogni caso, un controllo approfondito era il minimo che si potesse fare, nonostante le forze dell'ordine con gli strumenti a disposizione e il fiuto dei cani siano vigili 24 ore su 24 su persone, bagagli e pacchi sospetti.

Se fosse stato inviato a Mary Poppins o Willy Wonka avrebbe insospettito ugualmente, però esiste un oceano di personaggi scaturiti dalla fantasia degli autori dal quale attingere che potevano dare meno nell'occhio. Magari Michele Apicella? O Luciano Calboni? E perché non Beatrice Morandini Valdirana?

La Guardia di Finanza ha nominato l'operazione "Caffè Scorretto". Qui sotto il video con i chicchi di caffè "corretti" alla cocaina.