Coastal Elites: Bette Midler e Sarah Paulson raccontano il lato buffo della pandemia nel trailer del film

Jay Roach ha diretto uno "speciale" in cui scherza sulle cose più assurde della pandemia attraverso la satira anche politica. Nel cast Bette Midler e Sarah Paulson.

Non tutti i mali vengono per nuocere e, anche se è difficile trovare un lato positivo nella furiosa pandemia che sta imperversando, un pugno di artisti cinematografici ha messo a frutto la propria creatività e il risultato è lo "speciale" Coastal Elites, un film che scherza sugli aspetti più leggeri dell’isolamento da lockdown.

Il film è una satira scritta dal commediografo, romanziere e sceneggiatore Paul Rudnick, a cui dobbiamo per esempio i copione di In & Out. La regia, invece, è di Jay Roach, la cui ultima fatica è Bombshell (con Charlize Theron, Margot Robbie e Nicole Kidman). Nel cast, infine, troviamo Issa Rae, Bette Midler, Kaitlyn Dever, Dan Levy e Sarah Paulson, che ovviamente si cimentano in ironici monologhi, dimostrando bravura e piena padronanza del mestiere d'attore.

Si parla molto di politica in Coastal Elites e Bette Midler, per esempio, è una donna di sinistra che racconta di aver visto, in quel di New York, un uomo con in testa il MAGA hat (il cappello di Trump e dei suoi sostenitori il cui acronimo sta per Make America Great Again). Issa Rae, invece, parla di un incontro con Ivanka Trump, e Kaitlyn Dever è un'infermiera che ricorda di aver conosciuto qualcuno che forse aveva i sintomi del Covid-19.

Sul film, che debutterà su HBO il prossimo 12 settembre, Rudnick ha detto: "Non volevo che il materiale risultasse fin da subito datato, quindi ho cercato di prestare la massima attenzione ai riferimenti. La situazione è talmente folle che, se andiamo indietro con la memoria a tre mesi fa, sembra passata una vita e la gente ha quasi nostalgia di febbraio. Volevo insistere sulla sensazione di essere travolti da ogni possibile evento per far risultare il film sempre attuale. Penso che per gli americani possa funzionare come una capsula del tempo".

Di Coastal Elites è appena uscito il trailer. Eccolo qui: