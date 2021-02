Cloverfield: il sequel del monster movie prende forma e ha già un illustre sceneggiatore

News Cinema

J.J. Abrams con la sua Bad Robots ha già trovato uno sceneggiatore per il vero e proprio sequel di Cloverfield, fortunato film found footage del 2008.

Buone notizie per i fan di Cloverfield, il film del 2088 prodotto da J.J. Abrams e diretto da Matt Reeves. Il monster movie found footage avrà finalmente un vero e proprio sequel. E 10 Cloverfield Lane e The Cloverfield Paradox? - domanderete voi. Beh, non si tratta esattamente di seguiti ma di lontani parenti, e lo stesso si può dire di Overlord, inizialmente pensato come una specie di sequel ma poi diventato un war movie a se stante.

Stavolta invece ci siamo, e anche se non abbiamo la minima idea della trama del nuovo film. Abbiamo però il nome dello sceneggiatore scelto da J.J. Abrams: Joe Barton. Costui è il creatore della serie Netflix Half Bad - che si basa sulla trilogia omonima scritta da Sally Green e racconta la storia di Nathan, il figlio sedicenne dello stregone più temuto del mondo -e della serie tv HBO Max che è un prequel di The Batman ed è diretta da Matt Reeves. In quest'ultimo progetto Barton ha sostituito Terence Winter.

Leggi anche The Batman: La serie tv di HBO Max sarà un prequel del film

Al momento ignoriamo il nome del regista che dirigerà il seguito di Cloverfield, nel quale una specie di Godzilla radeva al suolo la città di New York. La speranza è che possa ottenere un risultato al botteghino almeno pari al primo film, che guadagnò in tutto il mondo quasi 171 milioni di dollari a fronte di un budget di 25.