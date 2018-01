Cloverfield 4 si intitola Overlord ed è già finito

Se c'è un franchise davvero anomalo tra tutti quelli che il cinema americano ci ha ammannito nel corso degli anni, è sicuramente quello nato da Cloverfield, il monster movie del 2008 diretto da Matt Reeves. Nel 2016 ne è infatti uscito una specie di sequel, il divertente 10 Cloverfield Lane, mentre il terzo, La particella di Dio (ma il titolo inglese sembra essere adesso Cloverfield Station) è in attesa di essere reso disponibile su Netflix o in sala, come vi abbiamo riferito in questa notizia del 24 gennaio, ancora non si sa quando.

Ma la cosa davvero bizzarra che si è venuti a sapere adesso è che esiste già un quarto film, terminato, dal titolo Overlord, la cui storia si svolge durante la seconda guerra mondiale, il che ne farebbe, probabilmente, un prequel, anche se non sono ancora ben chiari i misteriosi legami che uniscono questa saga.

La storia vede dei paracadutisti americani, atterrati dietro le linee nemiche, vicino a un villaggio occupato dai nazisti, rendersi conto che non si tratta soltanto di un'operazione militare. Si troveranno infatti a combattere con forze soprannaturali, frutto di un esperimento nazista. Questo almeno a quanto riporta il sito Slashfilm, le cui fonti non conosciamo.

Diretto da Julius Aver, il film ha nel cast Wyatt Russell e Jovan Adepo. Per Overload c'è già una data di uscita, il 26 ottobre di quest'anno. La particella di Dio, iniziato come un progetto a sé, è stato in seguito adattato per farlo entrare nel cosiddetto Cloververse, e pare che lo stesso sia accaduto a Overlord. Confusi? Figuratevi noi. Ad ogni modo dietro a tutto questo c'è sempre J. J. Abrams: per chiarimenti, rivolgersi a lui.