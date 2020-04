Cloud Atlas: il film da vedere e commentare insieme giovedì 16 aprile con SimulWatch

News Cinema

Sei mani - quelle di Tom Tyker e delle sorelle Wachowski - per l'adattamento di un celebre romanzo dell'inglese David Mitchell. Appuntamento su SimulWatch giovedì 16 aprile alle 14:30.

La visione condivisa di giovedì 16 aprile organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di Cloud Atlas, ambizioso e visionario kolossal di fantascienza (declinata in chiave esistenziale) scritto e diretto a sei mani dal tedesco Tom Tykwer e da Lana e Lilly Wachowski, già noti come i fratelli Wachowski.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Cloud Atlas e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per giovedì 16 aprile alle ore 14:30.

Cloud Atlas è l'adattamento cinematografico di "L'atlante delle nuvole", romanzo pubblicato nel 2004 dallo scrittore inglese David Mitchell. Con protagonisti attori come Tom Hanks, Halle Berry, Hugh Grant, Jim Broadbent, Hugo Weaving, Susan Sarandon e molti altri ancora, tutti impegnati nell'interpretare più di un ruolo, racconta sei storie ambientate in luoghi e tempi diversi che si intrecciano, legando indissolubilmente tra loro personaggi e situazioni, per riflettere sui temi centrali di questo spettacolare film, che sono quelli del destino e della reincarnazione.



Cloud Atlas: Il trailer ufficiale italiano - in HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Manuale scout per l'apocalisse zombie.