Clive Owen raggiunge Will Smith in Gemini Man di Ang Lee

Il thriller di fantascienza The Gemini Man che sarà diretto da Ang Lee aggiunge al proprio cast un nome importante come quello di Clive Owen, tornato alla ribalta negli ultimi anni grazie alla bella serie TV The Knick. L'attore candidato all'Oscar per Closer raggiunge così il protagonista Will Smith, Mary Elizabeth Winstead (recentemente molto apprezzata nella terza stagione di Fargo) e Tatiana Maslany.

Nel film scritto da David Benioff (La 25° Ora, Il Trono di Spade) Smith avrà un doppio ruolo: quello di un agente della NSA che sta per ritirarsi quando scopre si essere finito sulla lista delle persone da assassinare. A dargli la caccia è una versione più giovane di sè stesso. Il ruolo di Owen dovrebbe essere quello di un "villain", anche se non è stato ancora chiarito di che tipo di parte si tratti.

Il progetto di Gemini Man circola a Hollywood dal 1997, da quando cioè la Disney comprò i diritti del pitch di Darren Lemki. Nel corso degli anni sceneggiatori come Andrew Niccol e Brian Helgeland hanno riscritto il copione, ma fino a oggi gli effetti speciali non sono stati abbastanza avanzati per realizzare una versione credibile dello stesso attore in due età diverse. Adesso il film verrà prodotto dalla Skydance insieme a Jerry Bruckheimer. Il film arriverà nei cinema di tutto il mondo a partire dal 4 ottobre del 2019.