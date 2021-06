Clint Eastwood piange la morte dell'amico, stuntman e regista Buddy Van Horn

News Cinema

Solo oggi è stata diffusa la notizia della morte, a 92 anni, di Buddy Van Horn, amico di Clint Eastwood, di cui fu controfigura e anche regista, che lo ricorda commosso.

p>C'è davvero, raccontato più volte dal cinema, l'ultima delle quali indi Quentin Tarantino, nella bellissima relazione tra Rick Dalton e Cliff Booth. Una di queste storie è stata quella di Buddy Van Horn , sua controfigura e capo stunt dadel 1971 a J. Edgar del 2011. Van Horn è morto l'11 maggio all'età di 92 anni ma la notizia è stata diffusa solo oggi. Con lui scompare una vera e propria leggenda hollywoodiana, un uomo abile e spericolato con oltre 60 anni di carriera all'attivo.

Van Horn aveva anche diretto tre film, tutti con l'amico Clint come protagonista: Fai come ti pare(nella foto sul set del film Warner), Scommessa con la morte e Pink Cadillac. Un legame davvero speciale, il loro, che Clint Eastwood - che ieri di anni ne ha compiuti 91 - ha ricordato così in una dichiarazione sentita (e breve, ma è un vero e proprio discorso, considerata la sua laconicità) rilasciata a Variety:

Buddy mi ha salvato la vita negli anni. Ha preso tutti i colpi destinati a me. Mi mancheranno le nostre chiacchierate perché mi faceva sempre ridere. È stato un vero amico.

Alto un metro e 91 e fisicamente molto simile in gioventà ad Eastwood, Van Horn era figlio di un veterinario che si occupava degli animali degli Universal Studios, e aveva iniziato la sua carriera come addestratore di cavalli. Negli anni Cinquanta e Sessanta la sua abilità nel cavalcare gli procurò ruoli (anche piccole parti da attore) in molti western e nel 1957 era lui a compiere le acrobazie di Guy Williams nel cult televisivo Zorro.

Capace anche come schermidore e nel combattimento, lavorò anche in film come Spartacus e Il principe guerriero. Fu controfigura di star hollywoodiane come Gregory Peck, James Stewart ed Henry Fonda. Ma il sodalizio più duraturo fu quello con Clint Eastwood, di cui diventò l'ombra in azione e dei cui film diresse le scene più pericolose.