Clint Eastwood non ha perso la voglia di raccontare storie al cinema, e a 90 sarà Cry Macho

News Cinema

In un momento cruciale per il cinema e per noi tutti, un’icona come Clint Eastwood manda un segnale di amore per il cinema, a 90 anni non ha perso la voglia di raccontare storie e sarà protagonista, regista e produttore di Cry Macho.

In un periodo tribolato, per il mondo e per il cinema, Clint Eastwood invia dalla sua tenuta nella dolce California un segnale forte di amore per la settima arte. A 90 anni non ha assolutamente intenzione di smettere, non ha perso la voglia di raccontare storie e la sua America, come dimostra il prossimo progetto: Cry Macho, in cui sarà protagonista, regista e produttore.

Viene definito un dramma di avventura ed è basato sul romanzo omonimo scritto nel 1975 da Richard Nash, più noto come drammaturgo, già per due volte in procinto di essere adattato in passato per il cinema, l’ultima una decina d’anni fa da un Arnold Schwarenegger reduce dal mandato come governatore della California. La sceneggiatura è stata scritta da Nick Schenk oltre che da Nash stesso, prima della sua morte, avvenuta nel 2000 a New York.

Cry Macho racconta la vicenda di un addestratore di cavalli ormai caduto in disgrazia che ha un piano per incassare 50 mila dollari: rapire uno scaltro ragazzo messicano dalla madre a Città del Messico, recapitandolo al padre, suo ex boss, in Texas.