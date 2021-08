Clint Eastwood è tornato: il trailer di Cry Macho

News Cinema

A dispetto della pandemia, e dei 91 anni compiuti, una vera leggenda del cinema americano torna nei cinema da regita e interprete con un nuovo film, in uscita negli USA il 17 settembre. Storia on the road di redenzione, ecco il trailer di Cry Macho.

C'è stata - e c'è ancora - la pandemia. E nel frattempo Clint Eastwood ha compiuto 91 anni. Ma questo non l'ha fermato dal girare e portare a compimento il suo nuovo film, che si intitola Cry Macho e che debutterà nei cinema americani (e su HBO MAX) il prossimo 17 settembre, anticipato da questo trailer ufficiale originale. Ancora da conoscere sono i dettagli relativi all'uscita italiana.

Western moderno e on the road, sceneggiato dal Nick Schenk di Gran Torino e The Mule, Cry Macho vede Eastwood nei panni di un personaggio tipicamente eastwoodiano, Mike Milo, un vecchio e ruvido cowboy e addestratore di cavalli che accetta un lavoro dal suo vecchio capo (Dwight Yoakam): guidare fino al Messico per andare a recuperare il figlio dell'uomo (Eduardo Minett), e riportarlo negli USA. Sulla lunga e faticosa strada di ritorno, il vecchio e il giovane scopriranno di avere in comune più di quanto pensassero, e affronteranno insieme avvenure impreviste. E il viaggio sarà per il ragazzo un'occasione di crescita, mentre per Milo l'opportunità di trovare una qualche forma di redenzione dai peccati della sua vita passata.

Il film, che è ambientato nel 1978, è basato su un romanzo omonimo scritto nel '75 da N. Richard Nash che più volte è stato oggetto di tentativi di adattamento, con attori come Arnold Schwarzenegger, Pierce Brosnan e Burt Lancaster che sono stati in predicato per il ruolo di Mike Milo. Lo stesso Eastwood aveva valutato di interpretarlo sul finire degli anni Ottanta, quando poi il progetto venne accantonato.

Questo è il trailer originale ufficiale di Cry Macho: