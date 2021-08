Clerks III sarà sia a colori che in bianco e nero: Kevin Smith spiega perché

News Cinema

Attualmente in lavorazione in New Jersey, Clerks III mescolerà il bianco e nero al colore. Ne parla Kevin Smith in un'intervista sul secondo atteso sequel di Clerks.

Torniamo a parlare di Clerks III, il secondo sequel del cult movie Clerks che è in corso di riprese nella cittadina natale di Kevin Smith Redbank in New Jersey dal giorno del cinquantunesimo compleanno del regista.

La nuova avventura dei mitici Randal, Dante, Elias, Jay e Silent Bob sarà in bianco e nero o a colori? A questa domanda, che potrebbe interessare molto i fan del primo e del secondo film, ha risposto lo stesso Smith durante un'intervista a Comicbook, sottolineando la sua intenzione di giocare all'operazione nostalgia utilizzando quel bianco e nero che fu una delle peculiarità del capostipite della serie, uscito nel 1994 e realizzato con un budget praticamente irrisorio (27.000 dollari).

Ecco le parole del nostro amato Kevin: "E’ sia in bianco e nero che a colori. La premessa del film è che i personaggi girano un film, e il film che girano è in bianco e nero. Il mio film è a colori, ma diventa in bianco e nero quando i personaggi girano la loro versione di Clerks, che si intitola Inconvenience, che poi era il titolo originale di Clerks. Il film che girano in bianco e nero e che è la loro versione di Clerks è intitolato Inconvenience. Ripetiamo molte scene di Clerks che conoscete a memoria, e la cosa bella è che le replichiamo con le stesse persone di allora e siamo tutti fottutamente vecchi".

La dichiarazione di Kevin Smith preannuncia un'opera molto interessante, non solo per il continuo passaggio dal colore al bianco e nero, ma perché Clerks III ci porterà a rivivere i momenti più esilaranti di Clerks, diventando così una sorta di film-tributo.

Se Clerks era in bianco e nero, il seguito Clerks II, uscito nel 2005, era invece a colori. Come sappiamo, non raggiunse il successo del suo predecessore. Nel nuovo film, come già detto, ritroveremo Jeff Anderson (Randal), Brian O'Halloran (Dante), Rosario Dawson (Becky), Trevor Fehrman (Elias), Jason Mewes (Jay) e, naturalmente Kevin Smith (Silent Bob). L'uscita in sala sarà probabilmente nel 2022.