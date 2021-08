Clerks III: Kevin Smith condivide la prima foto del film, facendo un impietoso confronto con Clerks II

News Cinema

Finalmente Kevin Smith ci porta sul set di Clerks III e pubblica una foto dei protagonisti mettendola a confronto con un'immagine di Clerks II. Il tempo sembra essere passato per quasi tutti.

Kevin Smith è davvero entusiasta di Clerks III, le cui riprese sono attualmente in corso in New Jersey, e finalmente il regista condivide con il mondo intero la prima immagine dal set. Lo fa sia per tenere aggiornati i suoi fan, sia per mostrare che c'è qualcuno, nella vecchia squadra, che sembra essersi tuffato nella fontana dell'eterna giovinezza.

Mettendo a confronto una foto di Clerks III con una di Clerks II in un collage postato su Instagram, Kevin Smith mostra (e afferma) che sia Trevor Fehrman che Brian O'Halloran che Jeff Anderson mostrano i segni del passare del tempo, mentre Rosario Dawson è rimasta la stessa. E infatti il regista scrive: "L'idea era quella di mostrare i segni del tempo, ma Rosario rovina la curva cronologica del resto del cast perché sembra senza età (anzi, in qualche modo appare più giovane in Clerks 3 rispetto a Clerks 2)".

In effetti Kevin Smith non sbaglia: nonostante i 15 anni trascorsi dal primo sequel di Clerks, Rosario Dawson sembra ancora una ragazzina. Trevor Fehrman, Brian O'Halloran e Jeff Anderson, al contrario, hanno chi i capelli grigi e chi qualche chilo di più. Ciò non significa che nello spirito non siano rimasti dei ragazzi, e infatti Smith racconta, sempre nel post, che la lavorazione è stata divertentissima. Kevin ci informa anche che metà del lavoro è stato fatto e che restano solamente 2 settimane di riprese.

Clerks III arriverà probabilmente in sala nel 2022 e la nuova avventura dei personaggi che tanto amiamo sarà sia a colori che in bianco e nero, o meglio il film che girano i protagonisti è in bianco e nero, mentre il resto è a colori. Nel film, in seguito a un grave attacco di cuore, Randal recluta Dante, Elias, Jay e Silent Bob per fare un film dedicato alla sua vita nel negozio dove tutto ebbe inizio.