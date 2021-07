Clerks III diventa realtà: trama e inizio riprese del secondo sequel di Clerks

News Cinema

La Lionsgate ha acquistato i diritti di Clerks III e Kevin Smith è in brodo di giuggiole. Il regista ha annunciato quando partiranno le riprese e ha spiegato di cosa parlerà il film, che prevede grandi ritorni.

Ormai è ufficiale: il tanto atteso Clerks III, che già nell'autunno del 2019 era stato confermato da Kevin Smith, diventa finalmente realtà. Certo, ce n'è voluto di tempo, ma abbiamo appena saputo che la Lionsgate ha acquistato i diritti del nuovo sequel, che è attualmente in pre-produzione in New Jersey per un inizio riprese fissato per il mese prossimo.

La notizia arriva da Deadline e da Smith, ma ha fatto rapidamente il giro del web. La sceneggiatura del film è dello stesso Kevin e torneranno tutti i personaggi a cui ci siamo tanto affezionati. Jeff Anderson sarà nuovamente Randal, Brian O'Halloran Dante, Rosario Dawson Becky, Trevor Fehrman Elias, Jason Mewes Jay, Kevin Smith Silent Bob. Gli ultimi due li abbiamo visti non troppo tempo fa, e cioè nel 2019, in Jay e Silent Bob - Ritorno a Hollywood. E’ probabile che Clerks III arrivi in sala nel 2022, dunque 28 anni dopo Clerks, il primo capitolo della saga irresistibile e meravigliosamente scorretta. Ovviamente Kevin Smith è felicissimo di tornare finalmente al lavoro, e queste sono le sue belle parole in proposito:

C'è un detto del Tao che suona più o meno così: "Essere grandi è andare avanti. Andare avanti è andare lontano. Andare lontano è tornare". Grazie alla Lionsgate, abbiamo la possibilità di tornare laddove tutto è cominciato insieme alla maggior parte del cast originale. E per la prima volta da quando girammo il nostro primo film nel 1993, gireremo tutte le scene in New Jersey, per rendere omaggio sia al fascino sempiterno del cinema che all'intraprendenza e alla follia dei suoi sceneggiatori. Anni fa, Dante e Randal mi hanno reso un regista, così adesso è arrivato il momento di restituire il favore.

Dulcis in fundo, veniamo alla trama di Clerks III. Nel film, in seguito a un grave attacco di cuore, Randal recluta Dante, Elias, Jay e Silent Bob per fare un film dedicato alla sua vita nel negozio dove tutto ebbe inizio.

Un paio d'anni fa, parlando dei terzo film della saga, Kevin Smith aveva spiegato:

Sarà un capitolo conclusivo della saga, che racconta come non si è mai troppo vecchi per cambiare completamente la tua vita. Sul modo in cui un'amicizia lunga decenni si confronta con il futuro. Ci porterà all'inizio, in un ritorno agli albori della civilizzazione nel grande stato del #newjersey. Sarà un film con protagonista Jeff insieme a Brian O'Halloran, con Jay ed io in ruoli di contorno. Si intitolerà Clerks III!".

Uscito dunque nel 1994, Clerks è stato il primo film di Kevin Smith, che all'epoca aveva 24 anni e che riuscì a girarlo avvalendosi di un budget davvero basso. Diventato ben presto un vero fenomeno di culto, Clerks ebbe un sequel nel 2005: Clerks II.

Kevin Smith ha espresso la sua gioia per l'inizio della nuova avventura su Instagram con un post accompagnato da una lunga didascalia nella quale viene spiegata la storia che il film racconterà e in cui leggiamo, fra le altre cose: "Il mio compleanno è il 2 agosto. E la Lionsgate mi ha fatto il miglior regalo che potessi avere: i soldi per fare un altro sequel del mio film di debutto".