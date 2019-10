Clerks 3 viene confermato direttamente da Kevin Smith

News Cinema

Dovrebbe essere la volta buona per il ritorno della saga indie di culto.

Kevin Smith tornerà presto a mettere le mani sulla saga indie Clerks, scorretta e nerdissima. Per un paio di volte aveva illuso negli anni i fan con un tiro e molla, sfogliando la margherita con estenuanti: ‘lo faccio, no, non lo faccio’. Questa volta fa sul serio, davvero, anche perché altrimenti ci perderebbe la faccia e lo inseguiremmo a casa. Si farà, quindi, Clerks 3, a 25 anni dall’uscita in sala del film originale. Ne ha parlato sui social (dove altrimenti?), raccontando di un incontro con Jeff Anderson, il Randal protagonista dei primi due film.

“Abbiamo parlato della possibilità di fare un film insieme”, secondo il regista. “Sarà un capitolo conclusivo della saga, che racconta come non si è mai troppo vecchi per cambiare completamente la tua vita. Sul modo in cui un’amicizia lunga decenni si confronta con il futuro. Ci porterà all’inizio, in un ritorno agli albori della civilizzazione nel grande stato del #newjersey. Sarà un film con protagonista Jeff insieme a Brian O’Halloran, con Jay ed io in ruoli di contorno. Si intitolerà Clerks III!”.

Insomma, non è la prima volta che se ne parla, ma sembra davvero quella buona, è consentito entusiasmo per chi conserva il ricordo di Clerks (1994) come di un culto assoluto. Sarà anche funzionale, va detto, per il buon Smith creare un po’ di attenzione intorno ai personaggi da lui ideati, visto che a metà ottobre arriverà nelle sale americane Jay and Silent Bon Reboot.