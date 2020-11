Claudio Carabba: la critica cinematografica piange uno dei suoi decani

News Cinema

È morto a 77 anni il critico cinematografico toscano Claudio Carabba, uomo arguto e intelligente, infaticabile divulgatore e organizzatore di eventi culturali. Il cordoglio del Sindacato Critici Cinematografici.

Dispiace sempre la scomparsa di qualcuno che alla passione per il cinema ha dedicato tutta la sua esistenza, come critico e divulgatore. Oggi siamo costretti a condividere l'annuncio della morte di Claudio Carabba, decano della critica, arguta e colta penna del Corriere della Sera, La Nazione, Paese Sera e L'Europeo, avvenuta nel sonno, nella sua casa fiorentina, all'età di 77 anni.

Uomo intelligente, sanguigno e di grande spirito, con un carattere che riassumeva in sé il meglio della toscanità, Carabba è stato autore di saggi storici importanti, non solo di cinema, come "Il fascismo a fumetti", "Il cinema del ventennio nero", "Corrierino - Corrierona. La politica illustrata del Corriere della Sera", "Federigo Tozzi" e il preziosissimo "Sogni proibiti i comici di hollywood dai Marx Brothers a Woody Allen", con Andrea Vannini.

Queste le parole di Marco Luceri, coordinatore del gruppo toscano del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici italiani, che ha diffuso la notizia:

"Apprendiamo con immenso dolore la scomparsa di Claudio Carabba. Con Carabba se ne va un maestro assoluto del giornalismo e della critica cinematografica italiana, un professionista coraggioso e anticonformista, che ha saputo valorizzare il cinema in ogni sua forma e contaminazione, contribuendo in maniera fondamentale allo studio, alla ricerca, al sostegno di numerosi autori, nonché un uomo di straordinaria umanità e intelligenza"

Organizzatore culturale, oltre che critico, Claudio Carabba era stato tra i principali promotori del Premio Fiesole-Maestri del cinema. Era anche amante e conoscitore del cinema di genere: chi scrive gli sarà sempre grata per la bella presentazione fatta al suo primo libro, "Ciak si trema. Guida al cinema horror" durante il Mystfest di Cattolica del 1996. Ci consola sapere che si è spento nel sonno, speriamo senza soffrire.

Ai figlii, gli scrittori Carlo e Enzo Fileno Carabba, e alla famiglia, le nostre più sentite condoglianze.