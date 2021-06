Claudia Gerini e Domenico Iannacone alla serata conclusiva del Festival Internazionale del Cinema Patologico

News Cinema

La dodicesima edizione del Festival Internazionale del Cinema Patologico si chiude con due serate-evento dal vivo che si terranno il 4 e 5 giugno nell'anfiteatro esterno del Teatro Patologico in Via Cassia 472 a Roma.

Il Festival Internazionale del Cinema Patologico è giunto alla sua dodicesima edizione e ogni anno è cresciuto, ottenendo sempre più successo di pubblico e di critica, diventando un vero punto di riferimento internazionale del cinema sperimentale; mettendo in contatto il mondo del cinema con quello della disabilità. In queste dodici edizioni il Festival ha potuto vantare prestigiosissimi ospiti del mondo del cinema e dello spettacolo (Matteo Garrone, Marco Giallini, Claudia Gerini, Simone Cristicchi, Edoardo Leo, Sabrina Impacciatore, Claudio Santamaria e tantissimi altri) ma il grande successo della kermesse è dovuto anche, e soprattutto, alla giuria interamente composta da ragazzi con disabilità fisica e psichica. E’ proprio questa speciale giuria a rendere unico il festival e soprattutto a garantire un giudizio puro, onesto e positivamente ingenuo, proprio come sono le persone disabili.

La dodicesima edizione del Festival Internazionale del Cinema Patologico è partita il 27 maggio con la proiezione online dei film finalisti e terminerà il 5 giugno con la cerimonia di premiazione. Sarà un’edizione straordinaria per molti motivi. Prima di tutto perché i tanti film coinvolti nel Festival (selezionati tra circa 1800 pellicole tra corti e lungometraggi) arrivano da ben 20 paesi diversi (Canada, India, Stati Uniti, Turchia, Camerun, Ecuador, Perù, Cuba, Francia, Germania, Cina, Russia, Ucraina, Messico, Serbia, Gran Bretagna, Cile, Brasilia, Portogallo, Spagna)

La prima parte della kermesse cinematografica, unica al mondo ad avere una giuria interamente composta da persone con disabilità fisica e psichica, si sta tenendo online sul sito www.teatropatologico.com. Sulla piattaforma digitale del Teatro patologico è possibile vedere i film in concorso (nella doppia sezione: cortometraggi e lungometraggi) ed esprimere un voto online (contribuendo così a decretare il premio del pubblico).

Il 4 e 5 giugno si terranno invece due serate-evento dal vivo, nell'anfiteatro esterno del Teatro Patologico in Via Cassia 472 a Roma.

Sabato 5 giugno, a partire dalle ore 20.00, si terrà la volta della cerimonia di premiazione, durante la quale ospiti di eccezione come Claudia Gerini e Domenico Iannacone annunceranno, tra gli altri, il premio al miglior film, alla miglior regia, agli attori, alla sceneggiatura ed altri premi speciali.

Prima delle premiazioni e della proiezione del film vincitore, si terrà un incontro- dibattito al quale parteciperanno, oltre a Dario D'Ambrosi, il giornalista e documentarista Rai Domenico Iannacone e la scrittrice Zoe Rondini. Sarà l'occasione per riflettere sul tema della disabilità e di come l'arte possa essere lo strumento principale per promuovere davvero un pieno e concreto processo di inclusione ed integrazione.

Venerdì 4 giugno, invece, verrà presentato in anteprima mondiale il docufilm "Man is born pure" ideato da Dario D'Ambrosi e curato da Paolo Porto e "The Kitchen Thinking Farm". Le riprese del documentario sono state realizzate in Sudafrica nel settembre del 2019 e raccontano la realizzazione dello spettacolo "Titus Andronicus", a cura di Dario D'Ambrosi e dello staff del Teatro Patologico, con i ragazzi diversamente abili (di cui molti paraplegici) dell’associazione Little Eden di Johannesburg. Un’esperienza davvero unica sia dal punto di vista artistico sia da quello umano.