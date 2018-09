Claudia diva senza tempo. Il cinema dipinto. Omaggio a Claudia Cardinale, a Lucca fino al 16 settembre

A tutti gli appassionati di cinema e di una sua grande protagonista, segnaliamo con piacere la bellissima mostra Claudia diva senza tempo. Il cinema dipinto. Omaggio a Claudia Cardinale, che, inaugurata il 1 settembre nella splendida cornice di Villa Bottini a Lucca, a ingresso gratuito, si concluderà il 16 con una serie di eventi. La mostra presenta oltre 150 pezzi, appartenenti in massima parte al collezionista lucchese Alessandro Orsucci, tra poster, bozzetti originali, dischi e libri, con immagini in alcuni casi inedite come i provini fotografici dell'attrice per I soliti ignoti, dei film interpretati da una delle nostre attrici più famose in Italia e all’estero.

Colpisce la bellezza e lo stato di conservazione di immagini che per decenni hanno promosso nel mondo l’immagine della Ragazza con la valigia e dell’Angelica del Gattopardo, e la modernità di bozzetti di quelli che erano veri e propri artisti, come il grande dipinto originale che costituisce il poster della mostra, appartenente a un film forse meno conosciuto come Una rosa per tutti di Franco Rossi, opera del maestro Sergio Brini, o quello più piccolo di Nell’anno del Signore, del maestro Renato Casaro.

Realizzata con la collaborazione dell'ufficio cultura del Comune di Lucca e in prima persona dell’assessore Stefano Ragghianti, la mostra è inserita nel calendario ufficiale del Settembre Lucchese e vuole celebrare l'ottantesimo compleanno di Claudia Cardinale e i sessanta anni dall'uscita nelle sale cinematografiche del capolavoro di Mario Monicelli, I soliti ignoti che fu il trampolino di lancio della prestigiosa carriera dell’attrice, giovanissima, nel ruolo di Carmelina.

In mostra fotobuste, brochure, locandine e dischi, spesso autografati, che lasceranno il visitatore a bocca aperta, mentre ad accompagnarlo nel salone principale della villa saranno immagini video e colonne sonore di film indimenticabili come Il gattopardo, Il giorno della civetta, I soliti ignoti, Otto e 1/2, C'era una volta il West, Rocco e i suoi fratelli, Nell'anno del Signore e Fitzcarraldo, con un brano del maestro Giacomo Puccini tratto da La Bohème.

La manifestazione è anche l'occasione per assistere e partecipare ad incontri culturali dedicati alle varie forme d’arte cinematografica che completano la realizzazione di un film: i costumi, la musica, i pittori di cinema. Una menzione a parte meriterà una testimonianza su Totò, con la presenza della nipote diretta del grande attore, Elena Alessandra Anticoli De Curtis che sarà presente sabato 15 settembre alle 18.30 insieme ad altri ospiti per una rivisitazione de I soliti ignoti. In programma poi per il 14 settembre alle 21.15 presso la Chiesa dei SS. Giovanni e Reparata, in occasione del Gran gala della Santa Croce, un concerto di brani di opera che vennero usati da Werner Herzog in Fitzcarraldo, interpretato da Claudia Cardinale assieme a Klaus Kinski. Il 16 settembre alle 18.30 a Villa Bottini si terrà infine a chiusura dell'iniziativa una importante conferenza dal titolo Tra cinema, Musica per Film e Costume, con interventi di docenti di storia del costume, musica per film e storia e critica del film, dell’università di Pisa.