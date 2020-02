Classici Fuori Mostra: la Biennale di Venezia presenta il Festival permanente del cinema restaurato

News Cinema

Dal 5 marzo al 28 maggio, a cinema Rossini di Venezia, dodici capolavori del passato, in versione originale con sottotitoli in italiano, presentati da un autore o da un critico.

S'inauguerà il 5 marzo al cinema Rossini di Venezia, per proseguire fino al 28 maggio, una rassegna cinematografica intitolata Classici Fuori Mostra, appuntamento settimanale di film classici restaurati rivolto in prevalenza agli studenti organizzata dalla Biennale di Venezia.

Il programma della prima edizione di questo Festival permanente del cinema restaurato prevede dodici capolavori del passato, in versione originale con sottotitoli in italiano, con una selezione effettuata fra le migliori e più recenti operazioni di restauro condotte dalle principali cineteche e società di produzione di tutto il mondo. Tutti i film saranno preceduti dalla presentazione di un autore o un critico, e seguite da una discussione sul film.

Il costo del biglietto ridotto per studenti è di 2 euro (7,50 il biglietto intero), mentre gli abbonamenti per studenti costano 20 euro.

Tutti gli studenti che assisteranno alla rassegna saranno invitati, al termine di ciascuna proiezione, ad esprimere il proprio giudizio sui film assegnando un voto da 1 a 5, tramite la scheda di partecipazione che sarà distribuita all’ingresso. Al termine della rassegna, al film che avrà ottenuto il punteggio più alto verrà attribuito il premio del pubblico Best Biennale Classic (Miglior Classico Biennale).

“La nostra attenzione per le attività permanenti – ha dichiarato il Presidente (uscente) della Biennale di Venezia, Paolo Baratta – e per la città di Venezia che ci ospita, ci hanno suggerito un’iniziativa nell’ambito del Settore Cinema che ne segnasse la presenza tra una Mostra e l’altra. Tra le sezioni più significative della Mostra, si è segnalata Venezia Classici. Questa dei Classici restaurati rappresenta un’importante e meritoria attività culturale: ci ridona momenti straordinari della storia del cinema, che vogliamo tutti insieme condividere. Ringrazio Alberto Barbera, la Biennale e quanti concorrono alla realizzazione di questa iniziativa”.

“Il crescente successo della sezione Venezia Classici – ha dichiarato il Direttore del Settore Cinema, Alberto Barbera – che ha fatto registrare la massima partecipazione di spettatori nel corso dell’ultima edizione della Biennale Cinema, conferma l’esistenza di un pubblico, in prevalenza di giovani e universitari, fortemente interessato alla riproposta di film classici del patrimonio storico mondiale. La possibilità di vedere o rivedere sul grande schermo opere che hanno segnato lo sviluppo del linguaggio e dell’estetica della Settima Arte costituisce un’occasione preziosa per il pubblico in generale, mentre si arricchisce di contenuti formativi per gli studenti in particolare. Nasce da queste considerazioni l’idea di una rassegna dal titolo Classici fuori Mostra, che si propone come un appuntamento settimanale inteso a prolungare nel tempo il piacere della visione, che un festival si limita ad offrire nell’arco di pochi giorni”.



Questo il programma di Classici Fuori Mostra 2020.

Le proiezioni si terranno alle ore 19. La rassegna potrà subire delle variazioni nelle date, in considerazione delle misure prese per l’emergenza epidemiologica.