Claire Foy sarà Lisbeth Salander in The Girl in the Spider's Web

Dopo Noomi Rapace e Rooney Mara, il personaggio iconico della ahcker/detective Lisbeth Salander avrà il volto di Claire Foy. L'attrice britannica sarà infatti la protagonista di The Girl in the Spider's Web, adattamento del nuovo episodio della saga letteraria di Millennium scritta da Stieg Larsson e portata avanti da David Lagercrantz.

Le riprese del film inizieranno il prossimo gennaio, e come set principali avranno Berlino e Stoccolma. Il film arriverà nelle sale internazionali a partire dal 19 ottobre 2018. Come noto alla regia è stato chiamato dalla Sony Fede Alvarez, che si è dimostrato ottimo autore di genere prima con il remake de La casa e successivamente con il successo del thriller A Man in the Dark.

La carriera di Claire Foy è dunque lanciatissima: dopo il successo arrivato con la serie Netflix The Crown, per cui ha vinto un Golden Globe come miglior attrice drammatica, l'attrice ha realizzato Breathe per la regia di Andy Serkis, film per cui molti la danno già come possibile candidata all'Oscar. Il film è stato presentato all'ultimo Toronto Film Festival ottenendo un più che discreto consenso da parte della critica. La Foy ha poi appena finito di girare Unsane, film "sperimentale" di Steven Soderbergh e tra poco andrà sul set di First Man, nuova regia di Damien Chazelle dove reciterà accanto a Ryan Gosling e Kyle Chandler.