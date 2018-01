Claire Foy nelle prime immagini di Unsane, il nuovo film di Steven Soderbergh

Quelle che vedete qui sopra e qui sono sono le prime due immagini ufficiali che ritraggono Claire Foy (fresca di SAG per The Crown) in Unsane, il nuovo film di Steven Soderbergh che proprio in queste ore è stato annunciato nella line-up del Festival di Berlino che si aprirà il prossimo 15 febbraio, dove verrà presentato in prima mondiale fuori concorso.

Unsane, girato da Soderbergh con l'iPhone, dovrebbe essere un horror che parla di malattia mentale o comunque di misfatti che girano attorno al mondo della medicina. Oltre alla Foy, nel cast ci sono Joshua Leonard, Juno Temple, Aimee Mullins, Amy Irving e Jay Pharaoh.

Ne sapremo di più a Berlino, e vi diremo subito tutto ma proprio tutto sul film e sugli altri della Berlinale 2018.