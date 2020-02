News Cinema

Nell'adattamento del romanzo di Denis Johnson anche Margaret Qualley.

Dopo aver realizzato nel 2018 il disturbante e ipnotico High Life, la regista francese Claire Denis e il nuovo Batman Robert Pattinson torneranno a collaborare in un nuovo progetto intitolato The Stars at Noon. Co-protagonista sarà la sempre più (meritatamente) lanciata Margaret Qualley, reduce dal successo di Cera una volta…a Hollywood e della miniserie Fosse/Verdon, per cui ha ricevuto una candidatura agli Emmy come attrice non protagonista.

The Stars at Noon sarà l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo pubblicato nel 1986 da Denis Johnson. L’ambientazione principale è la rivoluzione in Nicaragua del 1984, in cui un misterioso uomo d’affari americano e una giornalista inglese iniziano una storia d’amore che dovrà affrontare bugie e mille misteri. La coppia sarà costretta a tentare le soluzioni più estreme per lasciare il Paese. La sceneggiatura sarà scritta dalla stessa Denis insieme a Lea Mysius e Andrew Litvack, mentre le riprese cominceranno entro la fine del 2020. Il film sarà distribuito negli Stati Uniti dalla A24. Da notare che per la compagnia Pattinson ha realizzato il suo ultimo film uscito in sala, l’horror The Lighthouse di Robert Eggers. Per quanto riguarda la Qualley, proprio pochi giorni fa abbiamo dato la notizia che si cimenterà anch’essa nell’horror grazie al prossimo A Head Full of Ghosts di Scott Cooper.