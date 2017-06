Civiltà perduta: una clip esclusiva del film con Charlie Hunnam, Robert Pattinson e Sienna Miller

Diretto dal James Gray di film come I padroni della notte, Two Lovers e C’era una volta a New York, Civiltà perduta racconta una storia vera: quella di Percy Fawcett, un esploratore britannico che negli anni ’20 scomparve durante il suo avventuroso viaggio in Amazzonia, dove si era recato alla ricerca delle tracce di una misteriosa e antica civiltà che secondo lui sarebbe fiorita anni addietro nel cuore delle giungle amazzoniche.

Quella di Fawcett era una vera e propria ossessione, che l’ha portato, presumibilmente, alla morte.

Eppure, quando per la prima volta fu incaricato di recarsi nelle foreste del sudamericano dalla Royal Geographical Society come cartografo, l’uomo, che sognava una gloriosa carriera militare, non era del tutto entusiasta all’idea di partire per quella missione che poi gli avrebbe cambiato la vita: come ci racconta questa clip del film che noi di Comingsoon.it vi offriamo in esclusiva.

Tratto dall’omonimo bestseller di David Grann, pubblicato in Italia da Corbaccio, Civiltà perduta vede Charlie Hunnam nei panni di Fawcett, Sienna Miller in quelli della sua pazientissima moglie e un barbuto e occhialuto Robert Pattinson in quelli di un suo compagno d’avventure.

Presentato al Festival di Berlino 2017 lo scorso mese di febbraio, il film di James Gray sarà nelle sale italiane a partire dal 22 giugno, distribuito da Eagle Pictures e Leone Film Group.