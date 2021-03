City Of Lies e la rivincita di Johnny Depp: il film esce negli USA, finalmente

News Cinema

City of Lies, che era stato cancellato sine die dalla programmazione delle sale americane, arriva al cinema, con grande soddisfazione di Johnny Depp che non sta attraversando il migliore dei periodi.

Le nebbie si diradano un po’ per Johnny Depp dopo la brutta storia dell'abbandono forzato del ruolo di Gellert Grindelwald in Animali Fantastici 3. City of Lies, che vedeva protagonista l'attore e la cui uscita era stata rimandata sine die negli USA, conquisterà finalmente le sale americane. La data di arrivo nei cinema è il 19 marzo. Con questa bella notizia è giunto anche un nuovo trailer originale del film, diretto da Brad Furman, interpretato anche da Forest Whitaker e uscito nelle sale italiane a gennaio 2019.

Ricapitoliamo cosa era accaduto oltreoceano nel 2018. Il film basato sulla vera storia dell'indagine sull'omicidio del rapper The Notorious B.I.G. avrebbe dovuto invadere i cinema statunitensi il 7 settembre del 2018, che sarebbe stato il giorno del quarantaseiesimo compleanno del rapper, ucciso nel 1997 a colpi d'arma da fuoco mentre si trovava in macchina a Los Angeles dopo una festa. Ma un fattaccio aveva spinto la casa di produzione a fare marcia indietro in seguito: la denuncia per aggressione fatta nei confronti di Johnny Depp dal location manager del film, per un episodio avvenuto sul set e risalente all'aprile 2017. Il querelante, tale Gregg "Rocky" Brooks, sosteneva di essere stato ripetutamente colpito dall'attore dopo averlo informato che le riprese notturne sarebbero terminate più tardi del previsto.

City of Lies, che si sofferma soprattutto sul personaggio del detective Russell Poole e sulla sua ossessione per il caso di The Notorious B.I.G., avrebbe potuto invadere il cinema ieri, 9 marzo, giorno del 24° anniversario della morte del rapper statunitense. Ma al suo posto è uscito il documentario targato Netflix e intitolato Biggie: I Got A Story To Tell, che parla solo di The Notorious B.I.G., al secolo Christopher George Latore Wallace. Di City of Lies vi riproponiamo il trailer italiano invece di mostrarvi quello USA.

Ecco dove vedere in streaming City of Lies.