Citizen Penn: il toccante trailer del documentario sull’impegno umanitario di Sean Penn

Citizen Penn è un importante testimonianza sugli aiuti benefici di Sean Penn all'indomani del terremoto di Haiti e nei dieci anni successivi, oltre che nella lotta contro il Covid-19 negli USA.

Si intitola Citizen Penn, forse in omaggio a Citizen Kane di Orson Welles (da noi Quarto potere), il documentario dedicato allo sforzo umanitario di Sean Penn, che non è stato meno importante di Charles Foster Kane ma che di sicuro non si è dimostrato megalomane come il personaggio scritto da Joseph Mankiewicz e ispirato al magnate William Randolph Hearst.

Diretto da Don Hardy, Citizen Penn contiene un brano inedito intitolato "Eden: To Find Love", scritto da Linda Perry ed eseguito addirittura da Bono Vox, e si concentra sull'operato di Sean Penn per soccorrere i più deboli. Al centro del doc c'è l'impegno benefico dell'attore e regista per la ricostruzione della Repubblica di Haiti, devastata nel 2010 da un terribile terremoto che ha provocato la morte di 250mila persone.

Dalla gestione di un efficiente campo capace di ospitare 50mila persone al contatto diretto con la gente bisognosa di aiuto, Citizen Penn ci restituisce il ritratto di un uomo che in passato avrà anche un po’ scandalizzato con le sue posizioni e le sue dichiarazioni, ma che quando c'è da sostenere i meno fortunati, non si tira indietro. Il film è anche una testimonianza dell'impegno di Sean nella lotta al Covid-19. In epoca ancora trumpiana, con l'associazione no-profit CORE, Penn ha offerto test gratuiti nelle zone più povere di molte città.

Di Citizen Penn è appena uscito il trailer. Eccolo, insieme alla sinossi ufficiale del documentario, che doveva esordire al Tribeca Film Festival e che invece, negli States, debutterà su Discovery+ il prossimo 6 maggio.

Citizen Penn racconta il momento in cui Penn e la sua squadra di volontari sono sbarcati ad Haiti qualche giorno dopo il terremoto e si sofferma anche sui dieci anni successivi. Il film offre allo spettatore uno sguardo intimo, onesto e introspettivo sui trionfi e sulle sfide delle persone che hanno deciso di fare qualcosa. Haiti ha cambiato la vita di Penn. E’ andato là per quella che credeva sarebbe stata una missione di due settimane finalizzata a portare provviste, aiutare i medici a intervenire con cure tempestive, e con l'idea di andar via per tornare alla sua vita di sempre. Invece è rimasto e ha creato un'organizzazione chiamata J/P HRO (adesso CORE) che si è occupata di gestire il più grande campo del paese per le persone rimaste senza casa. Negli ultimi anni, CORE ha esteso le proprie attività agli Stati Uniti, organizzando di recente test gratuiti per il Covid-19 in diverse aree del paese e occupandosi del più grande centro vaccinale della nazione presso il Dodger Stadium di Los Angeles. Citizen Penn si concentra sul team di Penn e sui suoi attuali progetti negli USA.