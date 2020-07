Citizen Penn, il documentario dedicato all’attore Sean Penn racconterà anche il suo impegno contro il Covid-19

News Cinema

Sean Penn sarà al centro di un documentario dedicato alla sua attività benefica a Haiti, Citizen Penn, che includerà anche delle immagini dell’impegno dell’attore nei test per il coronavirus.

Citizen Penn è un documentario in corso di realizzazione originariamente ideato per raccontare l’impegno benefico come volontario a Haiti dell’attore Sean Penn. Vista l’epidemia, il film presenterà anche delle immagini sul suo lavoro lodevole per aumentare l’accesso ai test per il Covid-19 dei suoi connazionali, proprio nel momento in cui lo stesso presidente Trump non lo riteneva prioritario per il paese.

Nei mesi scorsi Don Hardy e Shawn Dailey, regista e produttore, hanno seguito il lavoro di Penn nell’associazione no profit CORE, impegnata nell’offrire test gratis per il Covid-19 nei quartieri meno abbienti di città americane come New York, Chicago, Los Angelea, Oakland, New Orleans, ma anche nelle riserve della Navajo Nation. Iniziativa nata dopo il fallimento della sanità americana nel proporre i test ai suoi cittadini, contribuendo alla diffusione del virus, ancora senza controllo a distanza di mesi.

Le immagini verranno montante nei titoli di coda del documentario Citizen Penn, insieme a una canzone originale, Eden: To Find Love, scritta da Linda Perry ed eseguita addirittura da Bono in persona. Citizen Penn originariamente avrebbe dovuto esordire in anteprima al Tribeca Film Festival lo scorso aprile, evento naturalmente cancellato per la pandemia. “Abbiamo approfittato dell’ulteriore tempo a disposizione”, ha detto il regista Don Hardy, “il che ci ha permesso di mostrare il modo in cui Sean e la sua organizzazione si sono organizzati per i test del Covid”.

Il cuore del documentario rimane però il racconto dell’intervento dell’attore dopo il terribile terremoto del 2010 a Haiti che provocò la morte di 250 mila persone.