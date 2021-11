Citizen Ashe: il trailer del documentario dedicato al grande tennista

News Cinema

Rex Miller e Simon Pollard portano al cinema in Citizen Ashe la vita e la carriera del grande tennista e attivista Arthur Ashe, scomparso nel 1993. Il trailer.

Vi mostriamo con piacere il trailer di Citizen Ashe, un film documentario che uscirà in America a dicembre, dedicato alla figura del grande tennista ed attivista Arthur Ashe, scomparso nel 1993 per complicazioni legate all'AIDS, dopo aver rotto le barriere di uno sport che fino ad allora aveva sempre visto trionfare i bianchi, ed essersi impegnato per cambiare la società in cui viveva. Chi ha visto Boris ben ricorda che nell'undicesima puntata, "La formica rossa", il cortometraggio di René Ferretti, è dedicato proprio ad Arthur Ashe.

Citizen Ashe, presentato al Telluride Film Festival, è co-diretto dai premi Emmy Rex Miller e Sam Pollard ed esplora sia la straordinaria carriera tennistica di Ashe, che vinse Wimbledon, gli Australian Open e gli US Open, che il suo impegno sociale.

Cosa racconta Citizen Ashe

Utilizzando filmati d'archivio e riprese di famiglia, Miller e Pollard portano gli spettatori a seguire l'evoluzione personale di Ashe, iniziando dalla gioventù, profondamente influenzata dal suo primo maestro di tennis e dalla morte della madre. Il suo stile elegante lo aiutò ad arrivare al top dei livelli di elite nel tennis, uno sport che ancora oggi conta pochi professionisti non bianchi. Interviste contemporanee con la vedova di Ashe, Jeanne Moutousammy-Ashe, il fratello Johnnie Ashe, le leggende del tennis Billie Jean King, John McEnroe, Donald Dell e Lenny Simpson e l'attivista Prof. Harry Edwards, illustrano l'importanza culturale delle sue storiche vittorie nel Grande Slam, e come riuscì a mantenere una stoica e tranquilla dignità in pubblico, nonostante il razzismo subito nella sua vita e nella sua carriera. Arthur Ashe è una vera fonte di ispirazione che ha usato la sua fama per fare luce sull'ingiustizia, in America e altrove.