Cinquefilm in streaming diretti da Pupi Avati

News Cinema

Il prolifico regista bolognese compie oggi 83 anni. Ecco i titoli in streaming scelti per rendergli omaggio.

Compie oggi 83 anni il regista italiano Pupi Avati, colui che ha elevato il concetto di cinema artigianale nel corso degli ultimi decenni. Lavorando sui generi più disparati Avati ha dato voce gentile e sincera alla provincia italiana: attivo fin dal 1969, il regista in carriera ha diretto horror, commedie, drammi, film in costume capaci di scrivere momenti importanti di cinema del Paese. Non sono disponibili in streaming due titoli che amiamo particolarmente di Avati, ovvero Regalo di Natale - che consegnò a Carlo delle Piane la Coppa Volpi al Festival di Venezia - e Storia di ragazzi e di ragazze. I cinque film in streaming selezionati per rendere omaggio a questo autore unico nel nostro panorama sono comunque più che capaci di mettere in luce la versatilità e lo spessore del suo operato. Buona lettura.

Cinque film in streaming diretti da Pupi Avati

Magnificat

L’arcano incantatore

La rivincita di Natale

Il papà di Giovanna

Una sconfinata giovinezza

Magnificat (1993)

L’esempio perfetto di quanto il cinema di Pupi Avati possa essere allo stesso tempo tradizionale ma anche inventivo. Ambientato durante un medioevo barbarico ma anche ricco di umanità sommessa e tangibile, Magnificat mette in scena personaggi ricchi di schiettezza e contraddizioni. Una messa in scena che in molte sequenze si fa intima, in altre ariosa. Uno dei lungometraggi meno citati ma meglio realizzati dall’autore. Disponibile su CHILI, Infinity +, Amazon Prime Video.

L’arcano incantatore (1996)

Altro balzo nel passato per un horror in costume ricco di fascinazioni e dalle atmosfere seriamente spaventose. Interpretato da un possente Carlo Cecchi e da Stefano Dionisi, L’arcano incantatore restituisce al pubblico la bellezza delle ambientazioni nostrane e le adopera per inquietare: un prodotto di genere che in molti momenti non ha paura di volare alto, e ci riesce. Disponibile su CHILI, Google Play.

La rivincita di Natale (2003)

La rivincita di Natale: il trailer del film

Sequel forse anche migliore di Regalo di Natale, il dramma umano di Avati ripropone gli stessi personaggi variando situazioni e condizioni di vita. Ma la potenza emotiva di figure comunque messe in ginocchio dalla vita è innegabile. La rivincita di Natale si mostra come un lungometraggio piovoso, che parla di vittorie di Pirro e sconfitte che durano per sempre. E non soltanto a un tavolo da poker...La miglior interpretazione di Diego Abatantuono. Disponibile su Rakuten TV.

Il papà di Giovanna (2008)

Il papà di Giovanna: Trailer del film diretto da Pupi Avati con Silvio Orlando e Francesca Neri

Ambientato durante il periodo fascista, il melodramma di Avati mette in scena un rapporto padre/figlia complesso ed enigmatico, metafora della situazione familiare nel ventennio che poi porterà alla Seconda Guerra Mondiale. Il papà di Giovanna viene retto quasi interamente dalle interpretazioni di Alba Rohrwacher e di un ottimo protagonista Silvio Orlando, il quale per questa interpretazione si aggiudica la Coppa Volpi a Venezia. Avati come sempre si dimostra acuto regista di attori. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Infinity +, Amazon Prime Video, NOW.

Una sconfinata giovinezza (2010)

Bella rappresentazione di un rapporto tra moglie e marito dove la malattia diventa un’ombra capace di terrorizzare, ma anche un momento di riflessione e contemplazione di quanto di buono costruito nella vita. Fabrizio Bentivoglio e Francesca Neri sono protagonisti di un lungometraggio ondivago ma insinuante, che rimane nella mente dello spettatore pur con tutti i suoi difetti. Una sconfinata giovinezza è un tentativo a metà che testimonia comune la volontà di mettersi in discussione del suo autore. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.