Cinque volte Emma Stone: il nostro video-omaggio all'attrice nominata all'Oscar per La La Land

Emma Stone non si chiama Emma, in realtà. Si chiama Emily: ma quando ha iniziato a recitare, una Emily Stone c'era già, quindi ha cambiato nome. All'inizio aveva optato per Riley, ma quando si è accorta che nemmeno si girava quando sul set la chiamavano con quel nome, ha ripiegato sul più familiare Emma.

Emma Stone non è nemmeno rossa di capelli, se per questo: a dispetto del fatto che la chioma fulva è uno dei suoi tratti distintivi. È bionda, in realtà; bionda come il personaggio che mi piacerebbe non avesse mai interpretato, quello di Gwen Stacy nei due sfortunati film dell'Uomo Ragno con Andrew Garfield. Che poi, questa cosa che Gwen nei fumetti ha i capelli rossi e nel film l'hanno fatta bionda, scegliendo un attrice nota per i suoi capelli rossi, io non l'ho mai capita.

Emma Stone però è Emma Stone, e i suoi capelli rossi sono i suoi capelli rossi. Fosse stata - e grazie al cielo non lo è - meno irriverente e più sdolcinata, fossero stati altri anni, sarebbe stata perfetta per il titolo di "fidanzatina d'America" che, da decenni, generazioni di attrici americane si lasciano in eredità (o strappano di prepotenza, a seconda dei casi).

Io Emma Stone l'ho vista per la prima volta in Superbad, che è una commedia assai meno brutta di come l'ha dipinta un titolo italiano da denuncia dove c'entravano dei metri e del pelo, e lì ho subito capito che quella ragazzina lì andava tenuta d'occhio: e mica solo io, visto che per la parte ha vinto un Young Hollywood Award for Exciting New Face. La conferma definitiva è poi arrivata con un altro film gettato sciaguratamente alle ortiche dai nostri distributori, Zombieland, che aveva tutte le carte in regola per diventare un piccolo cult e che vede decollare il carisma di questa dolcissima peperina.

E poi è venuto tutto il resto, che abbiamo sintetizzato in questo video qui:

Da questa piccola, riduttiva e sommaria classifica mancano delle cose, ovviamente.

Mancano, volutamente, i due film di Spider-Man, e il perché l'ho già spiegato.

Mancano però anche interpretazioni celebrate di Emma Stone come quella in The Help, che però bah boh mi dice poco; mancano i due film girati con Ryan Gosling prima di La La Land, perché in cima alla classifica c'è proprio La La Land, che non a caso sta lì perché (anche, perché) prima ci sono stati Crazy, Stupid, Love e Gangster Squad.

Manca, e questo mi dispiace, uno dei due film nei quali è stata musa di Woody Allen, mica uno qualsiasi: Irrational Man, dove tiene testa senza problemi (e senza dimenticare d'illuminare lo schermo) a uno mica facile come Joaquin Phoenix. Però c'è Magic in the Moonlight, dove fa lo stesso con Colin Firth, e anz gli ruba la scena oltre al cuore, e dove c'è anche una scena in un osservatorio che riecheggia un po' anche in La La Land.

Certo, io lo so, che più di uno mugugna, sbuffa e s'indigna perché non ci sono questi film qui ma c'è Sotto il cielo delle Hawaii: ma quello che in originale si chiama Aloha ed è diretto da Cameron Crowe è un film secondo me ingiustamente bistrattato, che v'invito a vedere o rivedere (sta su Netflix), e soprattutto è un film dove Emma è radiosa e bella e seducente come da nessuna altra parte.

Easy Girl, poi, non si poteva non inserire. Anche questo un film che non ha ricevuto le attenzioni che meritava, ha regalato alla Stone il primo ruolo da protagonista, una nomination ai Golden Globe, una ai BAFTA e un MTV Award come miglior performance in una commedia. Ruolo non facile, poi, quello di una liceale che deve fare i conti con la nomea di "ragazza facile" che le viene ingiustamente assegnata, nel contesto di un film che è una libera rilettura della "Lettera scarlatta" di Hawthorne: e che lei gestisce con faccia tosta e simpatica eleganza.

E poi c'è Birdman, che è un film che non è mi piaccia poi tanto, ma dove - va dato atto a quell'antipatico arrogante di Iñárritu - è stato messo insieme un cast straordinario che recita in maniera straordinaria. Sì, certo, Michael Keaton. Sì, certo, Edward Norton. Ma anche lei, Emma, in versione gotica e tormentata e capelli finto biondo con ricrescita nera, più torbida e conturbante del solito: scene come quella sul tetto del teatro, o quella del finale nella camera d'ospedale con Keaton, solo una grande attrice avrebbe potuto farle come lei: e i tanti premi e le tante nomination stanno lì a dimostralo.

Perché sì, Emma Stone fa ridere, è simpatica, è divertente, è dolce, è bella. è da commedia. Ma, prima di tutto, è un'attrice coi fiocchi. E agli Oscar 2017 facciamo il tifo per lei.

