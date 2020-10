Cinque sequel in streaming che sono migliori del film originale

News Cinema

Abbiamo scelto cinque titoli che rappresentano un secondo capitolo capace di superare quello precedente.

Anche se capita piuttosto raramente, ci sono sequel che a livello artistico hanno superato il film originale. Almeno in passato soprattutto all’interno del cinema commerciale quando un film ha avuto successo si è concessa all’autore del secondo capitolo una maggiore libertà nell’inserire una visione personale del prodotto. Ecco la nostra solita lista di cinque film in streaming che variano dall’horror all’action, dal fantasy al cinecomic. Buona lettura.

Cinque sequel in streaming che sono migliori dei primi episodi

La casa 2

Batman - Il ritorno

Mission: Impossible 2

Il Signore degli Anelli - Le Due Torri

John Wick 2

La casa 2 (1987)

Il secondo episodio della saga horror/splatter di Sam Raimi ha più i connotati di un aggiornamento a dire il vero. Il genio del regista sta però nell’adoperare un budget lievemente superiore per migliorare l’estetica del prodotto ma soprattutto aggiungere una vena di comicità slapstick che trasforma La casa 2 in un qualcosa di originale e mai visto in precedenza. Il primo film era un cult-movie strabordante, questo è decisamente un horror più maturo e giocoso. E poi Bruce Campbell abbraccia il lato gradasso e parodistico del suo Ash con maggiore adesione. Un burlesque dell’orrore, imperdibile. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

Batman - Il ritorno (1992)

Il primo Batman di Tim Burton era un calderone divertentissimo grazie alla prova istrionica di Jack Nicholson e alle musiche di Prince, ma per stessa ammissione del regista non era un progetto che sentiva come personale. Col secondo film invece tutto cambia: atmosfere e scenografie più gotiche, personaggi travagliati, una Michelle Pfeiffer da antologia nella sua interpretazione di Catwoman. Batman - Il ritorno supera il precedente per coerenza estetica e per un finale quasi da tragedia shakespeariana. Grande cinecomic, grande film di Tim Burton. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision.

Mission: Impossible 2 (2000)

Il primo film del franchise diretto da Brian De Palma aveva una sceneggiatura migliore e la sequenza del buon Tom Cruise sospeso che era davvero originale, ma Mission: Impossible 2 possiede il fuoco sacro del miglior John Woo, quello che si scatena nell'inventare azione in ogni inquadratura. Il sequel a suo tempo è stato definito dal mio collega e amico Luca Persiani “una danza pagana”, e credo che a vent’anni dalla sua uscita questa descrizione calzi ancora a pennello. Il mio episodio preferito del franchise, libero dai condizionamenti del mercato e selvaggio nella messa in scena. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Infinity, Netflix, Amazon Prime Video.

Il signore degli Anelli - Le Due Torri (2002)

Il Signore degli Anelli - Le Due Torri: Il trailer italiano del film di Peter Jackson

Il motivi per cui abbiamo preferito il secondo capitolo della trilogia agli altri due è uno e uno soltanto: la sequenza della battaglia del Fosso di Helm. Esageriamo se scriviamo che è il momento più alto della storia del cinema fantasy? Ebbene, lo è senz’altro per noi. Il Signore degli Anelli - Le Due Torri rappresenta il capitolo maggiormente disperato e oscuro dei tre film diretti da Peter Jackson, splendidamente montato per concentrare l’azione in diversi luoghi ma in un unico scenario. Il risultato è cinema potente, visionario, carico di emozione. Capolavoro. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

John Wick 2 (2017)

John Wick 2: Il trailer italiano del film - HD

A noi francamente il primo John Wick era sembrato uno sparatutto con qualche idea originale ma tutto sommato piuttosto nella norma. È stata quindi una grande sorpresa constatare quanto l'asticella sia stata alzata con John Wick 2, una sinfonia contemporanea dove l’azione viene talmente stilizzata da diventare quasi rarefatta, concettuale. Il lavoro sulle dominanti cromatiche effettuato da Chad Stahelski è impressionante, e impreziosisce un film che rappresenta il meglio che il connubio genere/autore possa produrre a livello di cinema commerciale. E ovviamente come sempre Keanu Reeves domina la scena. Disponibile su Chili, Google Play, Netflix.

Ci sono poi una lista di sequel che sono film di altissima qualità ma che non rappresentato a nostro avviso un avanzamento artistico rispetto agli altrettanto grandiosi originali. In questa categoria possiamo senz’altro inserire Il padrino - Parte II, Aliens - Scontro finale, Terminator 2, The Bourne Supremacy, Il cavaliere oscuro, Spider-Man 2 e senza dubbio altri titoli che hanno reso preziosi molti franchise cinematografici.