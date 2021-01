Cinque musical contemporanei da riscoprire in streaming

News Cinema

Abbiamo selezionato per voi alcuni musical non scontati, prodotti nel nuovo millennio che meritano assolutamente una seconda (magari anche terza) visione in streaming.

Il nuovo millennio di cinema americano ha segnato la definitiva rinascita del musical. Produzioni come Moulin Rouge, Chicago, Les Misérables o il più recente La La Land hanno trovato il grande favore degli spettatori e fatto incetta di Oscar. Invece di questi titoli maggiormente conosciuti e ricordati dal grande pubblico noi vogliamo invece celebrare quei film che col tempo, per motivi anche diversi tra loro, sono diventati cult-movie apprezzati magari da un numero minore di spettatori ma forse in maniera maggiormente sentita e personale. Eccovi dunque cinque film in streaming che a nostro avviso rappresentano dei musical meritevoli di essere annoverati tra le migliori opere di questo genere prodotte negli ultimi vent’anni. Buona lettura.

Cinque musical di culto in streaming

Il fantasma dell’opera

Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street

Hairspray

Into the Woods

The Greatest Showman

Il fantasma dell’opera (2004)

Il classico di Broadway di Andrew Lloyd Webber viene rivisitato da Joel Schumacher con agilità, eleganza e un gusto non spiacevole per il kitsch. A fare de Il fantasma dell’opera un musical di spessore è la prova notevole dei due protagonisti Gerard Butler ed Emmy Rossum, affiancati dal sempre efficace Patrick Wilson. Un film di intrattenimento sicuro, divertente da vedere e capace di restituire allo spettatore tutta la grandezza delle musiche e dei testi dell’originale. Da non perdere, le sue note vi contageranno. Disponibile su Apple Itunes.

Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street (2007)

Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street: Trailer del film diretto da Tim Burton con Johnny Depp

Escursione davvero imponente di Tim Burton nel musical, tratto dall’opera di Stephen Sondheim. Sweeney Todd fin dall'inizio si fa film livido, tetro e pieno di gore. Un’opera stratificata e visivamente portentosa, grazie anche alle scenografie da Oscar di Dante Ferretti. E poi ci sono gli attori davvero perfetti: una Helena Bonham-Carter mai così in parte ma soprattutto un Johnny Depp che torna a esplorare il suo lato oscuro ed ambiguo. Un musical capace di ipnotizzare e scioccare, un titolo per pochi ma capace di proporre davvero grande cinema. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Hairspray (2007)

La rivisitazione mainstream del film di culto diretto da John Waters edulcora certamente i contenuti maggiormente esplosivi dell’originale ma al tempos stesso ne restituisce la freschezza e la gioiosa voglia di divertirsi, magari anche con qualche pugno al politically correct. Hairspray si avvale poi di un John Travolta irresistibile nel ruolo che fu di Divine e di un altro gruppo di grandi attori come ad esempio Michelle Pfeiffer e Allison Janney. Canzoni spassose, numeri coreografati con gusto: insomma divertimento assicurato. Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

Into the Woods (2014)

Into the Woods: Il trailer italiano del film - HD

Ancora Stephen Sondheim per l’adattamento diretto dal Rob Marshall di Chicago e Nine. Pur con tutte le sue fragilità narrative Into the Woods ammalia grazie a una messa in scena davvero penetrante, con scenografie e fotografia in primo piano. Il resto lo fanno la presenza scenica di una grande Meryl Streep e la bravura versatile di Emily Blunt. Il pubblico ha apprezzato tutto sommato abbastanza - non troppo, se si considera che è una produzione Disney… - la critica decisamente meno. Noi invece lo abbiamo gustato senza alcun problema. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Disney +.

The Greatest Showman (2017)

The Greatest Showman: Il nuovo trailer italiano del film - HD

Questo è uno dei film più sottovalutati dello scorso decennio. Dalla critica e dai premi, sia chiaro, perché il pubblico lo ha amato. The Greatest Showman è una dissertazione sul costo del successo a ogni costo che diventa pian piano omaggio sentito a tutti i “freak” che lottano per un loro posto nel mondo. Messa in scena accurata, canzoni capaci di farti stringere il cuore, un cast di primissimo livello capitanato da un grande Hugh Jackman e da una Zendaya di straordinaria presenza scenica. Noi sinceramente lo rivediamo ogni volta che possiamo, e continuiamo a esaltarci sulle note di From Now On...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.