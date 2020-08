Cinque memorabili film in streaming dedicati al mondo del cinema

News Cinema

Quando la Settima Arte riflette su se stessa spesso ne nascono capolavori: ecco cinque film in streaming ambientati nel mondo del cinema.

Quando il cinema decide di rivolgere lo sguardo verso se stesso e raccontare cosa succede dietro le quinte di un produzione cinematografica, spesso ne vengono fuori film difficilmente dimenticabili. Riflettere sul cinema non soltanto come arte ma anche come processo industriale, spesso capace di rovinare anche le persone più ispirate e le idee più geniali, è un qualcosa che alcuni grandi registi sono riusciti a fare in maniera assolutamente personale. Questa volta non è stato assolutamente facile selezionare soltanto cinque film in streaming: speriamo che i titoli scelti incontrino il vostro consenso...

Cinque tra i migliori film in streaming ambientati nel mondo del cinema

Viale del tramonto

8 1/2

Stardust Memories

Ed Wood

The Aviator

Viale del tramonto (1950)





Partiamo subito con quello che riteniamo il più grande film che parla di cinema e uno dei capolavori più importanti della Settima Arte. Billy Wilder ha gettato su Hollywood uno sguardo impietoso e insieme malinconico, dipingendo psicologie contorte ma impossibili da odiare. Viale del tramonto è un dramma talmente livido da sconfinare addirittura nell’horror, almeno nella sequenza del funerale dell’animaletto domestico di Norma Desmond. Attori perfetti - indimenticabili William Holden e Gloria Swanson - sceneggiatura e regia senza eguali, scene d’apertura e chiusura entrate di diritto nella leggenda. Signore e signori, Sunset Boulevard...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

8 1/2 (1963)

8 1/2: Nuovo trailer - HD



Il film-testamento di Federico Fellini è ancora oggi un inno alla fantasia e all difficoltà di essere un artista. Tra onirismo sfavillante e realismo decadente, 8 ½ ha scritto una pagina di cinema italiano e mondiale che tutti hanno ammirato, studiato, tentato invano di emulare. Marcello Mastroianni al massimo del suo fascino ha dipinto un alter-ego del regista disincantato e romantico, una personalità divisa e assolutamente contemporanea. A rivederlo oggi questo film trasmette ancora una potenza della visione di cui quasi tutto il cinema contemporaneo necessiterebbe. Un capolavoro indispensabile. Disponibile su Infinity.

Stardust Memories (1980)





In uno dei suoi film più disincantati e malinconici Woody Allen riflette non soltanto sulle difficoltà del suo mestiere ma anche sulla solitudine emotiva dell’artista. Stardust Memories risulta così un'opera soffusa e introversa, incorniciata in un bianco e nero di altissima qualità estetica, grazie alla fotografia del grande Gordon Willis. Tra Bergman, Fellini e la volontà di rimanere fedeli a se stessi, un film considerato "minore" ma capace di piccoli grandi momenti di cinema. Da rivedere per capire ancor più a fondo Woody Allen. Disponibile su Apple Itunes.

Ed Wood (1994)





Il biopic idealizzato sul peggior regista di tutti i tempi si trasforma nelle mani di Tim Burton in un inno commovente nei confronti del “diverso”, del perdente che non sa di esserlo e vive la propria vita con lo spirito di un vincente. Johnny Depp regala anima, corpo e sorriso folle a Ed Wood, Martin Landau si trasforma in un Bela Lugosi da antologia (e da Oscar), Patricia Arquette e Sarah Jessica Parker si dividono il cuore dell’eroe impossibile. Ah già, c’è anche Bill Murray che non guasta mai! Disponibile su Chili.

The Aviator (2004)

The Aviator: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Il maestoso e torrenziale biopic dedicato alla figura controversa di Howard Hughes ci ha regalato un Martin Scorsese “classico”, capace di maneggiare il grande budget con una sapienza inusitata. The Aviator viene sorretto da un Leonardo DiCaprio febbrile e da una Cate Blanchett elegante come non mai. Fastoso spettacolo hollywoodiano che diventa film personale nella lunga, magnifica sequenza dell'auto-isolamento di Hughes dentro la sala cinematografica: ecco che allora la visione di Scorsese esplode, e produce un cortocircuito di potenza espressiva inarrestabile. Anche solo per quei venti minuti The Aviator merita di essere ricordato a lungo. Disponibile su Rakuten TV, Chili, TIMVision.

Non è purtroppo disponibile in streaming un altro grande film sul cinema come I protagonisti, diretto dal grande Robert Altman nel 1992. Così come purtroppo non si trova in VOD Gli ultimi fuochi, ultimo film di Elia Kazan realizzato nel 1976 con un Robert De Niro nei panni di un mogul disilluso ma ancora avido di potere. Se invece volete virare sulla commedia di costume vi consigliamo di cercare Hollywood, Vermont (1998) di David Mamet, con un Philip Seymour Hoffman in inedita veste romantica ma come sempre assolutamente convincente.