Cinque grandi film in streaming interpretati da Johnny Depp

L'attore-icona del cinema americano compie oggi 58 anni. Festeggiamolo con cinque dei suoi migliori titoli in streaming.

Anche se purtroppo in questi ultimi tempi è finito sotto i riflettori più per le travagliate vicende personali che per i propri successi cinematografici, Johnny Depp rimane uno dei grandi attori del nostro tempo. Un artista che, soprattutto nella prima parte della sua carriera - più o meno fino all’arrivo del personaggio di Jack Sparrow - ha osato “rischiare” a livello artistico scegliendo film e registi che lo hanno reso un attore/icona. I capolavori che ad esempio Johnny Depp ha realizzato negli anni ‘90 rappresentano un viaggio cinematografico variegato e potente, come i prossimi cinque film in streaming dimostrano ampiamente. Vogliamo ricordare di quel decennio anche Dead Man di Jim Jarmusch, western rarefatto e metafisico di rara bellezza, che non abbiamo inserito nella nostra lista soltanto perché ne abbiamo ampiamente parlato in passato. Candidato per tre volte all’Oscar - La maledizione della prima luna, Neverland e Sweeney Todd - Depp di segnalazioni ne avrebbe meritate almeno altrettante, e molto probabilmente anche una statuetta o due. Se soltanto i membri dell’Academy fossero stati in passato più benevoli col genere fantastico, in cui Depp e l’amico Tim Burton hanno eccelso nel corso degli anni, ci troveremmo di fronte a un attore pluripremiato. Comunque sia, poco importa: l’importanza e la grandezza di Johnny Depp nella storia del cinema contemporaneo non ha davvero bisogno di statuette e altro tipo di riconoscimenti. I suoi film parlano da soli. Buona lettura.

Edward mani di forbice (1990)

Una delle performance mimiche più emozionanti della storia del cinema. Se Edward mani di forbice è la più grande favola contemporanea il merito va equamente condiviso tra la prova maestosa di Depp e il genio gentile di Tim Burton. Un film incredibile nella capacità di sintetizzare pienamente cuore e visione: a livello estetico un’opera sontuosa, con un universo perfettamente delineato e coerente. E insieme una storia d’amore, di preconcetti, di accettazione del “diverso”. C’è tutto in questo film epocale, che lancia la stella di Johnny Depp tra l’Olimpo dei grandi attori americani. Film Irraggiungibile. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

Arizona Dream (1993)

Rovinato a suo tempo da enormi problemi di distribuzione, il film “americano” di Emir Kusturica propone una delle coppie cinematografiche più emozionanti e tragiche del cinema degli anni ‘90. Accanto a un Depp potentissimo infatti troviamo al grande Lili Taylor, ragazza che non riesce a superare le tragedie del passato. A supporto attori del calibro di Faye Dunaway, Jerry Lewis e Vincent Gallo. Arizona Dream è una parabola infuocata e tragica, un film che sprigiona cinema vigoroso e densissimo. Difficile da trovare, ma da recuperare assolutamente. Una delle gemme “nascoste” del decennio. Disponibile su Google Play.

Paura e delirio a Las Vegas (1998)

Ancora una collaborazione con un grande cineasta degli anni ‘90, ovvero il geniale e discontinuo Terry Gilliam. E dietro la confezione psichedelica Paura e delirio a Las Vegas è il suo lungometraggio più malinconico, un viaggio verso la sconfitta di idee e ideali che portarono una generazione alla perdizione. Depp impersona un Hunter S. Thompson da antologia, con a fianco Benicio del Toro e nel cammino incontri casuali con Tobey Maguire, Cameron Diaz, Christina Ricci, Ellen Barkin e altre star. Capolavoro per pochi, ma capolavoro indiscutibile. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

Il mistero di Sleepy Hollow (1999)

Il film probabilmente più elegante e autunnale della collaborazione con Tim Burton. Favola gotica magnificamente incorniciata dalla fotografia di Emmanuel Lubezki, Il mistero di Sleepy Hollow offre a Depp un ruolo romantico e suggestivo, nello stile degli eroi della Hammer. Christopher Walken nel ruolo del Cavaliere senza Testa è un’icona, Christina Ricci perfetta come il resto del cast. Film bellissimo da vedere e intenso da gustare. Magnifico cinema con una visione adulta e personale. Disponibile su CHILI, TIMVision, Amazon Prime Video.

