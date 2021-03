Cinque grandi film in streaming interpretati da Christopher Walken

News Cinema

L'attore premio Oscar per Il cacciatore compie oggi 78 anni. Ecco cinque titoli in streaming per ammiranne le grandi doti di istrione.

Più di quarant’anni di grandi, grandissimi film: alcuni da virtuoso protagonista, la maggior parte come parte fondamentale di un cast la cui efficacia si è elevata grazie alla sua presenza. Christopher Walken è uno dei grandi istrioni del cinema americano contemporaneo, un attore che sembra aver basato l’interezza delle sue scelte professionali sulla voglia di divertirsi ed esplorare territori anche angusti dell’animo umano attraverso i suoi personaggi. Questo lo ha portato a realizzare lungometraggi di culto anche controversi, e a collaborare con alcuni tra i più importanti cineasti contemporanei, come dimostrano i cinque film in streaming scelti per celebrare la sua carriera e i 78 anni compiuti oggi. Buona lettura.

Il cacciatore (1978)

Il cacciatore: Il Trailer Ufficiale della versione restaurata del Film - HD

Il primo film americano a rappresentare l’orrore della “sporca guerra”, Il cacciatore conquista l’immaginario collettivo grazie a una rappresentazione grandiosa e insieme intima, imperniata su una messa in scena che si fa spesso capace di superare il realismo per arrivare a qualcosa d’altro. Walken e il suo personaggio sono il centro emotivo della vicenda, metafora dolorosa di un Paese che non riesce a superare il trauma del conflitto in Vietnam. Cinque premi Oscar tra cui film, regia a Michael Cimino e attore non protagonista, l’unico vinto da Walken. Nel cast anche gli indimenticabili Robert De Niro e Meryl Streep. Una delle più grandi discese all'inferno della storia del cinema americano. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

Frenesie militari (1987)

Uno dei lungometraggi troppo sottovalutati di Mike Nichols consente a Walken di impersonare un soldato che sfoga sui suoi subordinati la frustrazione di una psicologia fragile dietro il grado militare. Magnifici i duetti col serafico protagonista Matthew Broderick: la cosa migliore di Frenesie militari, commedia spassosa e frizzante che intrattiene e propone quel qualcosa in più che soltanto Nichols sapeva mettere. Ironia della sorte: uscì al cinema lo stesso anno di Full Metal Jacket di Stanley Kubrick. Disponibile su Chili, Apple Itunes.

The Addiction (1995)

Delle molte collaborazioni con il cineasta “maledetto” Abel Ferrara questa è la nostra preferita, un vampire-movie filosofico, disperato e violentissimo a livello psicologico. The Addiction è uno dei film maggiormente radicali degli anni ‘90, interpretato da una Lili Taylor al meglio delle sue straordinarie potenzialità di attrice. I suoi duetti con Walken e Annabella Sciorra sono la parte devastante del film, che si chiude con un’orgia di sangue senza eguali. Capolavoro per chi ama il cinema che vuole spingersi oltre. Disponibile su Amazon Prime Video.

Il mistero di Sleepy Hollow (1999)

Il Mistero di Sleepy Hollow: Il trailer del film di Tim Burton

Con Tim Burton Walken aveva già realizzato il meraviglioso Batman - Il ritorno a inizio anni ‘90. Per concludere il millennio i due si ritrovano in una favola gotica dalla messa in scena portentosa, merito di scenografie, costumi e fotografia di livello elevatissimo. Il mistero di Sleepy Hollow possiede l’anima migliore di Burton, quella dark e romantica. Johnny Depp è magnifico protagonista, ma quando è in scena il cavaliere senza testa di Walken gli ruba la scena...Disponibile su Chili, TIMVision, Amazon Prime Video.

Prova a prendermi (2002)

Prova a prendermi: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

In uno dei lungometraggi più personali di Steven Spielberg Walken interpreta un padre amorevole che però delude il figlio in più di una maniera. Poche ma indelebili scene per Walken che duetta con Leonardo DiCaprio e Tom Hanks al meglio delle loro capacità. Prova a prendermi si rivela un successo enorme e meritato, e per Walken arriva a sorpresa un’altra nomination come non protagonista. Film pieno di scene di culto interpretate davvero al meglio da attori impareggiabili. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.