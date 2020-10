Cinque film in streaming sul viaggio e la fuga

News Cinema

Abbiamo scelto cinque film in streaming che abbinano on the road e fuga

Dopo avervi presentato le migliori commedie on the road, vogliamo oggi invece raccontare cinque film che hanno come tema principale la fuga. Soprattutto a partire dagli anni ‘70 il tema del viaggio come possibilità di evasione da una condizione umana miserevole - sia a livello socioeconomico che psicologico - ha dato alla possibilità a molti autori di realizzare opere di enorme spessore. La cosiddetta “Nuova Hollywood” ha ad esempio abbracciato il tema della fuga, come vedrete dai titoli scelti. Nel corso degli anni poi gli antieroi protagonisti dei nostri film in streaming con il loro gesto di ribellione nei confronti di uno status quo oppressivo (o peggio) hanno raccontato per contrappasso il lato oscuro dell’America, soprattutto quella rurale e più conservatrice. Eccovi dunque cine film in streaming che abbinano il tema del viaggio con quello della fuga. Buona lettura.

Cinque film in streaming dedicati alla fuga on the road

La rabbia giovane

Sugarland Express

Fandango

Thelma & Louise

Un mondo perfetto

La rabbia giovane (1973)

L’esordio alla regia del regista più autoriale di tutti gli americani, ovvero Terrence Malick, è uno studio preciso e inquietante sul vuoto di identità che affligge la gioventù americana. Un film ancora oggi attualissimo, realizzato con l’occhio sopraffino del cineasta e impreziosito dalla performance di due icone come Martin Sheen e Sissy Spacek, la cui carriera venne lanciata proprio da La rabbia giovane. Un dramma dall’eco psicologico potente, che mette in scena con disorientante eleganza l’orrore che si cela dietro il perbenismo della provincia americana. Cult movie assoluto. Disponibile su Chili, Google Play.

Sugarland Express (1974)

Ispirato da una storia vera avvenuta in Texas nel 1969, Sugarland Express è probabilmente il film più personale ed enigmatico del primo Steven Spielberg, un dramma umano in cui la coppia di protagonisti esprime tutta la frustrazione di una generazione tagliata fuori dalla società in radicale cambiamento. Una Goldie Hawn inedita e magnifica nel dare spessore a una figura femminile complessa e indimenticabile. Premio per la miglior sceneggiatura a Cannes, un film doloroso e intimo. Disponibile su Apple Itunes.

Fandango (1985)

Un gruppo di studenti di college più dediti alla baldoria che ai libri di testo decide di fuggire in Messico per evitare la chiamata per il Vietnam. Fin dai titoli di testa portentosi sulle note di Elton John Fandango si presenta per il grandioso film di formazione quale è, sfrontato e profondo, divertente e malinconico. Un gruppo di attori in stato di grazia capitanato da un Kevin Costner affascinante come soltanto lui sa essere, diretto da un Kevin Reynolds che possiede infinite frecce per stupire, deliziare, commuovere il pubblico. E la sequenza di ballo finale è il momento più toccante di tutti il cinema americano degli anni ‘80. Film imprescindibile. Disponibile su Google Play.

Thelma & Louise (1991)

Due donne in fuga per i grandi spazi americani, costrette da una società maschilista e violenta a prendere in mano la propria vita a colpi di pistola. Grandiosa messa in scena di Ridley Scott su una sceneggiatura perfetta vincitrice dell’Oscar. Ma Thelma & Louise è in tutto e per tutto il film di Susan Sarandon e Geena Davis, eroine struggenti che vogliono soltanto essere lasciate in pace, viaggiare libere e dimenticare il passato. Fino a una scelta finale che è storia del cinema. Grande film, con ogni componente che si incastra perfettamente con l’altra. Magnifica sinfonia cinematografica. Disponibile su Apple Itunes, NOW TV.

Un mondo perfetto (1993)

In uno dei migliori film di Clint Eastwood ancora Kevin Costner è un evaso che prende in ostaggio un bambino e si mette in fuga per l’America. Racconto di viaggio epico in cui l’attore interpreta un antieroe ambiguo e irresistibile, simbolo della poetica di Eastwood secondo la quale l’individuo deve liberarsi delle catene di un sistema arbitrario e oppressivo. Un mondo perfetto è cinema di ampio respiro e di finissima introspezione psicologica, dove la storia del Paese si interseca con quella personale dei personaggi in una nodo simbolico inzuppato di sangue. Che gran narratore di anime oscure è Clint, e che grande interprete dello spirito americano è Kevin...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes.

Questi i cinque titoli scelti per raccontare la storia del cinema on the road legata all’idea di fuga, di evasione. Opere che hanno segnato la propria epoca, capaci di evocare suggestioni cinematografiche destinate a rimanere, ma anche di raccontare un Paese e la sua storia in maniera non retorica, volutamente contraddittoria. Insomma, cinema come dovrebbe sempre essere...