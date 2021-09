Cinque film in streaming sul rapporto analista-paziente

News Cinema

Se vi aspettate soltanto drammi psicologici, i prossimi titoli in streaming vi sorprenderanno...

I cinque film in streaming che vi proponiamo oggi sono dedicati al rapporto tra analista e paziente. Al contrario di quanto si potrebbe immaginare, soltanto due dei titoli selezionati sono catalogabili come drammatici: le difficoltà psicologiche di un essere umano e il tentativo di superarle grazie all’aiuto di uno specialista hanno sorprendentemente ispirato cineasti molto diversi tra loro e soprattutto i generi più disparati, come ad esempio il thriller o la commedia. Non ci resta dunque che lasciarvi alla nostra lista e augurarvi come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming che raccontano il rapporto analista-paziente

Tutte le manie di Bob

Analisi finale

Will Hunting - Genio ribelle

Terapia e pallottole

A Dangerous Method

Tutte le manie di Bob (1991)

Partiamo con una delle commedie più divertenti degli anni ‘90, diretta da quel fantastico “artigiano” del genere quale era Frank Oz. Il rapporto tra l'analista Richard Dreyfuss e il paziente ossessivo Bill Murray diventa un po’ troppo complesso quando quest’ultimo inizia a seguirlo anche a casa. La grando forza di Tutte le manie di Bob sono ovviamente i due protagonisti e la loro folle alchimia. Trovate, momenti strepitosamente ilari e un finale commovente per un feel-good movie che conferma la bontà del cinema di genere ben ideato e realizzato. Un piccolo classico a suo modo: “Passi di bimbo, passi di bimbo…”. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Analisi finale (1992)

Un regista al tempo promettente come Phil Joanou (magnifico il suo Stato di grazia con Sean Penn, Gary Oldman ed Ed Harris) costruisce un thriller che rimanda direttamente al cinema migliore di Alfred Hitchcock. Anche in questo caso la potenza primaria di Analisi finale sta decisamente nel cast: il fascino di Richard Gere, Kim Basinger e Uma Thurman regalano al lungometraggio un glamour impossibile da non notare, con Eric Roberts a supporto nel momento migliore della sua carriera. Prodotto di genere che fa il suo dovere e offre allo spettatore un rapporto medico-paziente eticamente discutibile ma cinematograficamente accattivante. Disponibile su CHILI, Google Play.

Will Hunting - Genio ribelle (1997)

Probabilmente il lungometraggio più commovente e doloroso sul rapporto analista-paziente. Il giovane geniale e problematico interpretato da Matt Damon trova pane per i suoi denti con lo psicologo altrettanto “terreno” e coriaceo Robin Williams. I duetti tra i due sono il cuore pulsante di Will Hunting - Genio ribelle, diretto con una classe cristallina da Gus Van Sant. Oscar al grande attore scomparso e alla sceneggiatura originale scritta da Damon insieme a Ben Affleck. Un film dalle corde vibranti e dall’animo lancinante. Uno dei grandi cult-movie degli anni ‘90, commuove ogni volta. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, NOW.

Terapia e pallottole (1999)

Dal genio indimenticato di Harold Ramis una commedia criminale che ha sbancato i botteghini e fatto applaudire critica e pubblico di tutto il mondo. Un Robert De Niro in stato di grazia, disposto a prendere in giro il suo “tipo fisso” di mafioso, recita la parte di un boss in crisi psicologica che si affida alle cure di Billy Crystal e suo malgrado lo trascina nel suo mondo a dir poco losco. Terapia e pallottole è un film spassoso e intelligente, che mai scivola nella parodia e intrattiene dal primo all’ultimo minuto. Geniale. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

A Dangerous Method (2011)

A Dangerous Method: il trailer italiano del film di David Cronenberg

Uno dei lungometraggi più “ostici” dell’ultimo periodo della carriera di David Cronenberg, uno studio entomologico del rapporto tra Freud, Jung e la paziente Sabina Spielrein. Michael Fassbender e una Keira Knightley fin troppo istrionica sono i protagonisti di un dramma psicologico oscuro e inquietante, che soffoca lo spettatore con una trama a tratti inaccessibile. Grande performance di Viggo Mortensen a supporto, la parte migliore di A Dangerous Method. Un film comunque affascinante e complesso, che merita una seconda e probabilmente anche terza visione per essere compreso a fondo. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.