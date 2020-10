Cinque film in streaming sul complesso mestiere dell'attrice

News Cinema

Abbiamo scelto cinque film in streaming che raccontano cosa significhi essere un'attrice.

Quanto può essere complicato per un’attrice portare davanti alla macchina da presa tutto quello che invece succede dietro di essa? A tale domanda provano a rispondere i cinque film in streaming che abbiamo scelto per raccontare cosa significhi essere appunto attrice. Opere diverse tra loro ma che hanno in comune le magnifiche performance delle loro rispettive protagoniste, artiste capaci di rappresentare in maniera assolutamente personale la forza e insieme la fragilità che questo mestiere comporta. Buona lettura.

Cinque film in streaming che raccontano la difficoltà di essere attrice

Eva contro Eva (1950)

Non potevamo che cominciare dall’eterna Bette Davis nel capolavoro di Joseph L. Mankiewicz. Eva contro Eva mette in scena con precisione cristallina la psicologia che si cela dietro la maschera della grande attrice, ritraendone con verità le insicurezze personali. Un dramma ancora oggi di enorme impatto emotivo, retto con una prova incredibile dalla Davis e cementato alla perfezione da un cast di supporto altrettanto valevole. Eva contro Eva è un classico senza tempo, premiato con l’Oscar per il miglior film e la miglior regia. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Viale del tramonto (1950)

Billy Wilder ha raccontato con lucidità spietata la storia di Norma Desmond, diva del muto dimenticata quando il cinema ha scoperto il sonoro. Viale del tramonto si tinge di nero per la rappresentazione di una psicologia devastata eppure umanissima, complessa nel suo delirio. Un ritratto inquietante e insieme poetico di un’attrice che ha dominato la scena per poi essere messa da parte. Un capolavoro come nessun altro, interpretato alla perfezione da Gloria Swanson e William Holden. Eterno e doloroso, come soltanto il cinema perfetto sa essere. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

La sera della prima (1977)

L’arte personalissima e intramontabile di John Cassavetes e della sua musa Gena Rowlands per mettere in scena il travaglio psicologico di un’attrice ossessionata dalla tragedia di una sua fan deceduta in un incidente. Un ritratto minuzioso della fragilità che l’essere attrice comporta, reso con maestria assoluta dalla Rowlands. La sera della prima regalò alla sua protagonista l’Orso d’Argento al Festival di Berlino, il riconoscimento a una performance vibrante e contenuta allo stesso tempo. Soltanto loro due potevano realizzare questo film: non ci sarà mai nessun altro come Cassavetes e la Rowlands. Disponibile su Amazon Prime Video.

Mulholland Drive (2001)

Probabilmente il film più enigmatico e affascinante della storia del cinema contemporaneo. Un puzzle visivo e psicologico deliranti, in grado di irretire lo spettatore in un vortice cinematografico senza precedenti. Con Mulholland Drive David Lynch ha realizzato la summa del suo cinema a-narrativo, catapultando Naomi Watts nell’Olimpo delle grandi interpreti moderne. La sequenza del provino in cui l’attrice recita la stessa finzione del recitare è pura antologia. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Apple Itunes, TIMVision.

Sils Maria (2014)

Notevole rappresentazione del lavoro di attrice raffigurato attraverso il rapporto con la sua assistente personale. Una Juliette Binoche mai così contenuta ma ugualmente efficace lavora in sottrazione e permette alla co-protagonista Kristen Stewart di regalare ai fan la prova migliore della sua carriera. Sils Maria di Olivier Assayas tratteggia ritratti privati e pudici, adoperando gli scenari naturali come metaforica estensione dell’animo dei personaggi. Ottimo cinema di introspezione, da assaporare in tranquillità. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes.

Quale delle nostre prove d’attrice designate è la vostra favorita? Noi dobbiamo ammettere che, nonostante Bette Davis e Gloria Swanson siano entrate nella leggenda con le loro performance, probabilmente Gena Rowlands possiede quel pizzico di umanità in più che la rende maggiormente vicina al nostro gusto. Fateci sapere se abbiamo dimenticato qualche titolo o nome che possono entrare in questa categoria.